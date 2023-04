BON PLAN : Un nouveau forfait mobile 100Go à seulement 9.99€ par mois et sans condition de durée !

Nouveau forfait mobile 100Go à 9.99€ et pas que la première année !

NRJ Mobile lance une offre promotionnelle exceptionnelle avec un forfait mobile de 100Go à seulement 9.99€, et ce, sans engagement et sans mauvaise surprise tarifaire après la première année. Avec ce forfait pas cher, vous pourrez profiter d'une connexion 4G ultra-rapide dans toute la France, ainsi que d'une enveloppe de 10Go en 4G pour rester connecté lors de vos voyages en Europe et dans les DOM. Avec l'illimité pour les appels, les SMS et les MMS, vous ne serez jamais à court de communications.

Pour résumer, ce forfait NRJ Mobile inclut :

100Go de 4G en France

10Go en UE et DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM

Les autres promos forfaits mobile NRJ Mobile

Si vous avez un usage raisonnable d'Internet mobile, NRJ Mobile propose une offre encore plus économique avec un forfait à seulement 6.99€ par mois pour 30Go de data en 4G depuis la Métropole, et 8Go en roaming en Europe et dans les DOM. Si à l'inverse, vous avez besoin d'une enveloppe data plus importante, NRJ Mobile propose également un forfait 5G avec 150Go de data en Métropole, et 21Go en roaming en Europe et dans les DOM, le tout pour seulement 12.99€ par mois. Vous bénéficierez également de l'illimité pour les appels, les SMS et les MMS avec ces deux offres aussi bien en France que depuis l'UE et DOM.

NRJ Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom pour offrir une couverture réseau étendue et de qualité. Et avec ces forfaits sans engagement de durée, vous pouvez changer d'offre quand vous le souhaitez, sans frais supplémentaires. Profitez de ces offres promotionnelles pour économiser sur votre forfait mobile tout en bénéficiant d'une connexion de qualité.