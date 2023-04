Xiaomi 12T Pro : Profitez d'une offre exceptionnelle à moins de 600 € sur Rakuten pour acheter un smartphone haut de gamme en 2023

Vous cherchez un smartphone haut de gamme à un prix abordable ? Ne cherchez plus ! Le Xiaomi 12T pro est en promotion et c'est l'occasion pour acquérir ce très bon smartphone haut de gamme à un prix très réduit ! Aujourd'hui Rakuten baisse le prix du 12T Pro et vous fait bénéficier de plus de 200 euros de réduction ! Avec son design élégant, ses performances impressionnantes et ses fonctionnalités haut de gamme, ce téléphone devrait vous convenir !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone sorti en fin d'année 2022. Haut de gamme, avec un design élégant et des caractéristiques impressionnantes, il est pourtant déjà possible de le trouver à des prix défiant toute concurrence. Rakuten propose en ce moment ce smartphone Xiaomi à moins de 580 €, au lieu des 799 € de son prix d'origine ! Un prix incroyable pour un téléphone qui allie la pointe de la technologie à un design élégant et une fiche technique exhaustive. Le Xiaomi 12T Pro est l'un des smartphones les plus populaires et performants sur le marché.

Xiaomi 12T Pro : ses atouts !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone intelligemment pensé qui allie puissance et innovation :

Écran : 6,67 pouces AMOLED, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz

: 6,67 pouces AMOLED, résolution QHD+ (3200 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Mémoire vive (RAM) : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Appareil photo principal : Triple capteur - 200 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (Macro)

: Triple capteur - 200 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (Macro) Caméra frontale : 20 MP

: 20 MP Batterie : 5,000 mAh avec charge rapide 120 W et charge sans fil 50 W

Xiaomi avait déjà frappé fort avec la sortie de ce smartphone haut de gamme. Pour rappel, avec ses caractéristiques, sont impressionnantes, ce smartphone est un véritable bijou de technologie qui satisfait les utilisateurs les plus exigeants. Son écran permet des images et vidéos extrêmement nettes, d'autant plus que son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz crée une fluidité accrue dans l'affichage des contenus. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l'un des plus performants du marché qui permet de lutter très efficacement contre les problèmes de chauffe des puces. Il dispose également d'un appareil photo principal triple capteur de 200 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (Macro), il même l'un des premiers à en avoir été équipé ! Avec une telle configuration, les utilisateurs peuvent capturer des images de qualité professionnelle, quelles que soient les conditions de prise de vue, et même avec sa caméra frontale équipée d'un capteur de 20 MP, ce qui permet des selfies de qualité exceptionnelle.

En ce qui concerne son autonomie, Le Xiaomi 12T Pro n'a pas à rougir de la concurrence, puisqu'il est équipé d'une batterie de 5,000 mAh qui permet une utilisation prolongée du smartphone sans avoir besoin de le recharger constamment.

Promotion Rakuten : le Xiaomi 12T Pro à pas cher

Actuellement, Rakuten propose une réduction sur le Xiaomi 12T Pro, offrant ainsi l'un des plus bas depuis sa sortie. Ce smartphone haut de gamme est disponible à seulement 574,99 €, contre son prix d'origine de 799 €. Il ne faut pas manquer ce prix qui défie toute concurrence pour s'offrir l'un des meilleurs smartphones du moment au meilleur prix !