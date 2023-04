Le smartphone Honor Magic5 Pro aide à faire de magnifiques photos, quelles que soient les circonstances

Parce que tout va très vite dans notre monde actuel, il est important de capturer les moments de vie les plus significatifs. Ainsi, le smartphone Honor Magic5 Pro est un excellent moyen pour garder tous les instants qui nous sont chers grâce à des photos et des vidéos de qualité. Pour cela, l’appareil est équipé d’un capteur photo principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement ouvrant à f/1,6 pur capturer un maximum de luminosité. Il y a 8 lentilles sur l’objectif pour limiter les artefacts ce qui doit donner des résultats exceptionnels pour la qualité d’image.

Il y a également un autre capteur de 50 mégapixels qui est là pour les prises de vue en mode macro, c’est-à-dire extrêmement proche du sujet mais qui peut également gérer les photos en mode ultra grand-angle. Notez également la présence d’un troisième capteur de 50 mégapixels aussi stabilisé optiquement capable de faire un zoom 3,5x optique pour aucune perte de qualité et qui peut même aller jusqu’à un zoom 100x en numérique. Le traitement photo est ensuite assuré pour proposer un maximum de netteté et de détails sur les images.

Honor a équipé son nouveau flagship d’une fonction innovante, le Falcon Capture Algorithm qui permet de capturer des scènes complexes comprenant des mouvements. Il y a également la possibilité de choisir la meilleure prise de vue, parmi plusieurs prises en ce que l’on pourrait appeler le mode rafale.

L’application regorge de fonctionnalités permettant à chacun de trouver le meilleur moyen pour capturer les plus beaux moments.

Les résultats des photos peuvent être grandement apprécié sur l’écran de très haute qualité du mobile. En effet, celui-ci est doté d’une surface AMOLED de 6,81 pouces avec la technologie LPTO qui permet de faire varier la fréquence de rafraîchissement entre 1 et 120 Hz, selon l’application utilisée. Notez également le caractère incurvé sur les 4 bords de l’écran, ce qui permet d’avoir une plus grande ergonomie notamment pour réaliser les gestes de navigation dans le système. Honor annonce une luminosité exceptionnelle de 1800 cd/m² et une compatibilité avec le format vidéo HDR10+. Bien entendu, pour communiquer et partager les photos mais aussi les vidéos réalisées, l’appareil supporte les réseaux 5G. Il est également prêt à passer au Wi-Fi 7 lorsque ce sera possible, via une mise à jour. Original mais très bien pensé, le fabricant a séparé les antennes Wi-Fi et Bluetooth pour une meilleure captation et une limitation des interférences. Le mobile est compatible avec la technologie eSIM. Pour assurer un fonctionnement de tous les jours, l’appareil est certifié IP68 donc totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière. Honor promet 2 ans de mises à jour Android et 3 ans de mises à jour de sécurité pour son mobile flagship.

Le nouveau smartphone Honor Magic5 Pro sera très prochainement disponible.

