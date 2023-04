Xiaomi Poco X5 5G : Fnac casse le prix de ce smartphone performant et abordable, 120€ de réduction !

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G pas cher et performant, alors le Xiaomi Poco X5 est fait pour vous ! Ce smartphone Xiaomi est un milieu de gamme sorti en Février 2023 et bénéficie d'un excellent rapport qualité-prix. Il bénéficie de très bons composants que l'on retrouve dans des smartphones haut de gamme (Écran AMOLED immense, puce performante). Aujourd'hui Fnac baisse son prix de 120€, si vous êtes intéressés par ce smartphone, foncez sur cette offre qui est la moins chère du marché. Si vous n'êtes pas encore convaincus des performances du Xiaomi Poco X5 alors laissez vous séduire !

Les principaux atouts du Xiaomi Poco X5

Processeur : Qualcomm Snapdragon 695

: Qualcomm Snapdragon 695 RAM : 6/8 Go

: 6/8 Go Stockage interne : 128/256 Go, extensible via microSD

: 128/256 Go, extensible via microSD Écran : AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement

: AMOLED, 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120Hz de taux de rafraichissement Caméra arrière : Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 13 MP

: 13 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 33 W

Pour un prix inférieur à 220€ chez Fnac, le Xiaomi POCO X5 possède une fiche technique très impressionnante ! Son immense écran AMOLED de 6,67 pouces 120Hz, Full HD+ et son processeur Snapdragon en font un excellent smartphone pour jouer ou regarder des vidéos de haute qualité. Il possède de bonnes performances en photo grâce à ses trois capteurs arrières performants, mais filme en 1080p, ce qui reste correct mais sans plus. Sa batterie de 5000 mAh lui confère une très bonne autonomie. Vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui mise sur la performance mais il possède une assez bonne polyvalence et un écran de grande qualité pour un prix très réduit !

Promo Xiaomi Poco X5 : Avec 120€ de réduction, le prix le plus bas est chez Fnac !

Sans réduction, le POCO X5 est un très bon rapport qualité-prix, mais avec 120€ de réduction c'est une excellente affaire ! Ce smartphone a tout pour plaire, il est récent, puissant, polyvalent et vraiment pas cher avec cette promotion. Alors pour passer à la vitesse 5G tout en ayant un smartphone performant sans se ruiner, cette offre sur le Xiaomi POCO X5 est idéale ! De plus, vous pouvez payer en 3 fois et profiter de la livraison gratuite. Que demander de plus ?