Lancement du Honor Magic 5 Pro : de la magie dans l’air et des offres de folie

Ça y est ! Le très attendu nouveau flagship de Honor débarque enfin sur le marché. Ce 18 avril, le géant chinois procèdera en effet au lancement officiel du Honor Magic 5 Pro. Star du MWC 2023, ce bijou de design et de technologie n’entend pas faire de cadeau à la concurrence. Et non content de sa solide fiche technique, le nouveau fer de lance de Honor débarque avec plusieurs offres de lancement complètement folles !

Honor Magic 5 Pro : « all eyes on it ! »

Succédant au Magic 4 Pro sur le segment Premium, le Honor Magic 5 Pro cristallise les ambitions de reconquête de la marque chinoise. Avec les autres modèles de cette famille, dont le récent Honor Magic 5 Lite, l’ancienne filiale de Huawei se repositionne en effet, comme une valeur sûre du marché international des smartphones haut de gamme. En témoignent les atouts mis en avant par son nouveau fer de lance :

Le meilleur appareil photo du moment

Très appréciés des utilisateurs, les appareils photos des smartphones Honor sont réputés pour la bonne qualité des images qu’ils délivrent. Le Honor Magic 5 Pro confirme parfaitement cette tendance.

Son bloc photo arrière, le fameux « œil de la muse » associe trois capteurs de 50 mégapixels chacun aux caractéristiques pointues :

Un grand-angle de 1/1,12 pouce qui capte un maximum de lumière avec une ouverture à f/1,6 ;

qui capte un maximum de lumière avec une ouverture à f/1,6 ; Un ultra grand-angle ouvrant à f/2,0 sur 122 degrés ;

; Un téléobjectif périscopique avec un zoom optique 3,5x et un zoom numérique atteignant 100x.

Avec de telles caractéristiques et un traitement d’image toujours aussi pointu, le Honor Magic 5 Pro s’offre déjà la meilleure note du marché français chez DXOMARK (152).

Grosse autonomie malgré une puissance de feu

Sous sa belle dalle LTPO quad-curved de 6,81 pouces, le Honor Magic 5 Pro embarque la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2 couplée à 12 Go de RAM pour une prise en charge optimale de toutes les applis et tâches, même les plus exigeantes.



Afin de permettre aux utilisateurs de profiter le plus longtemps possible de cette puissance de feu, le fabricant a doté le Magic 5 Pro d’une grosse batterie intelligente de 5 100 mAh qui, en plus de la promesse d’une solide autonomie, peut se recharger très vite avec un chargeur filaire de 66W ou avec un module sans fil de 50 W.

Superbe design étanche

Disponible en deux coloris (Meadow Green et Black), le Magic 5 Pro de Honor reprend une bonne partie des codes de son prédécesseur direct, le Honor Magic 4 Pro, avec un design tout en finesse. Très confortable en main, le nouveau flagship chinois est par ailleurs certifié IP68 et offre donc une protection optimale contre l’eau et la poussière.

Plusieurs promos à saisir pour le lancement du Honor Magic 5 Pro

Pour marquer le lancement des précommandes de son nouveau bijou, le fabricant chinois n’y va pas de main morte. En plus de la promo disponible sur la boutique officielle Hi Honor, plusieurs promos sont également accessibles chez des marchands partenaires.

Sur Hi Honor

Dès ce mardi 18 avril à partir de 18h, vous pouvez précommander votre Honor Magic 5 Pro à 1 199 € et bénéficier directement de :

Une remise immédiate de 100 € ;

Un coupon de 100 € ;

Une tablette Honor Pad 8 en cadeau ;

Une assurance de 6 mois sur l’écran de votre nouveau smartphone

JE PROFITE DE L'OFFRE HONOR

Chez Fnac

En précommandant votre Honor Magic 5 Pro sur le site de ce marchand, vous pouvez bénéficier de :

100 € de réduction ;

Une tablette Honor Pad 8 offerte ;

100 € offerts à l’ajout au panier

VOIR L'OFFRE FNAC

Chez Orange

L’opérateur telecom historique participe, lui aussi, à cette opération en vous offrant, pour chaque précommande :

100 € de réduction immédiate ;

Une tablette Honor Pad 8 gratuite ;

Une remise de 100 €.

VOIR L'OFFRE ORANGE

Chez SFR

SFR n’est pas en reste et vous donne, lui aussi, la possibilité de précommander votre Honor Magic 5 Pro, avec en cadeau :

100 € de réduction immédiate ;

Une tablette Honor Pad 8 ;

150 € de bonus sur la reprise de votre ancien smartphone.

VOIR L'OFFRE SFR