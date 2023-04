Samsung Galaxy A53 5G : Ce marchand français le propose à moins de 300€ !

Profitez du Samsung Galaxy A53 pour un prix réduit ! Le smartphone milieu de gamme de Samsung est actuellement à moins de 300€ chez Rue Du Commerce, un excellent prix pour un smartphone récent et doté d'un très bon rapport qualité-prix ! Il vient de se faire remplacer pour le Galaxy A54, mais le A53 reste un bon choix pour 2023. Son prix le moins cher est chez un marchand Français qui permet d'obtenir ce petit bijou pour moins de 300€, de plus vous pouvez payer votre smartphone en 3 fois !

Les principaux atouts du Samsung Galaxy A53

Écran : 6.5 pouces, Super AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120 Hz

: 6.5 pouces, Super AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 120 Hz Processeur : Exynos 1280

: Exynos 1280 RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go, extensible via microSD

: 128 Go / 256 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Quadruple capteur 64 MP, f/1.8, PDAF (principal) 12 MP, f/2.2, 123° (ultra grand-angle) 5 MP, f/2.4 (macro) 5 MP, f/2.4 (profondeur)

: Quadruple capteur Caméra avant : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 25 W

Le Samsung Galaxy A53 bénéficie d'une très belle fiche technique pour un prix convenable. Il a été l'un des smartphones les plus vendus par Samsung l'année passée et ça se comprend ! Son prix assez faible par rapport à ses nombreuses qualités en font un smartphone idéal pour un très grand nombre ! Ses bonnes capacités photos, ses performances très convenables et sa bonne autonomie en font un smartphone très polyvalent. De plus, son grand écran AMOLED est digne de certains smartphones haut de gamme.

Promo Samsung Galaxy A53 : Rue du Commerce propose la meilleure offre actuellement

Pour moins de 300€ c'est l'un des meilleurs smartphones que vous pouvez trouver. Rue du Commerce brade le prix du Galaxy A53 pour le plus grand plaisir de votre porte-monnaie et il est même possible de régler en 3 fois. Alors profitez vite de cette offre tant que ce très bon smartphone est encore disponible !