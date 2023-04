Journée Mondiale de la Terre, rapportez votre ancien smartphone et récupérez 10 € en bon d’achat

Selon l’organisation Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), un tiers des 16 milliards de smartphones en circulation dans le monde sera voué à devenir des « e-déchets ». En France, seulement 5% des smartphones sont recyclés en fin de vie, ce qui représente un enjeu majeur pour l’environnement. D’ici à 2030, les déchets électriques et électroniques atteindront 74 millions de tonnes, selon la DEEE. Il est donc crucial d’inciter les consommateurs à recycler leurs téléphones.

Save, qui est très engagé dans la prolongation de la durée de vie des smartphones, propose une opération de masse pour encourager les consommateurs à recycler leur téléphone oublié. Si le téléphone est encore en état de fonctionner et non obsolète, il sera réutilisé, par exemple, comme appareil de prêt, après une opération d’effacement sécurisé des données. En revanche, s’il ne fonctionne plus, l’appareil sera collecté dans le cadre d'une collecte mensuelle mutualisée avec les autres déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE).

On gagne à tous les coups

Dans les deux cas de figure, lorsque cela est possible, les matériaux peuvent être réutilisés pour la fabrication de nouveaux produits, réduisant de manière significative l’impact de l’extraction polluante de nouveaux matériaux. Pour garantir que le processus de recyclage sera respecté et conforme aux normes. Pour l’opération, Save est associé à WEEECYCLING, expert français du recyclage des métaux lourds, spécialisé dans la collecte, le transport et le recyclage en France. Recycler son smartphone, c'est non seulement lui donner une seconde vie, mais c'est surtout faire un geste significatif pour la planète. Les téléphones sont composés de multiples matières telles que le verre, le plastique, le cuivre, le cobalt et d'autres métaux. Si ces matières ne sont pas recyclées correctement, elles peuvent devenir très polluantes.

En participant à cette opération spéciale de Save, il s’agit donc de faire un geste pour l’environnement tout en bénéficiant d’un bon d'achat de 10 €. Ce bon peut être utilisé pour effectuer une réparation sur leur smartphone actuel ou pour acheter un accessoire en boutique. Cette initiative permet ainsi de réduire l’impact sur l'environnement tout en encourageant les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs téléphones. Cette offre est valable uniquement sur dépôt en magasin du 22 avril au 22 mai 2023.