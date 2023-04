Bon plan : un super forfait 30 Go à moins de 7 € qui fait vraiment plaisir !

Syma est apparu en 2008 sur le marché de la téléphonie mobile. Depuis ses débuts, son objectif est clair : comprendre et combler ses clients. Pour cela, les forfaits Syma ne sont pas seulement intéressants, ils sont aussi totalement adaptés. Que ce soit en proposant des options supplémentaires ou simplement avec leurs tarifs, Syma sait faire plaisir à ses abonnées.

Le Six de Syma est un forfait sans engagement, ni hausse de prix : le tarif de cette formule ne bouge pas une fois que vous y êtes abonné. Avec lui, vous profitez de vos proches partout grâce à des appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropole, mais aussi l'Union européenne et les départements d'Outre-mer. Si votre utilisation d'Internet n'est pas votre priorité avec un smartphone, les 30 gigas d’enveloppe Internet proposés par le Six de Syma devraient largement vous suffire ! Et si vous voyagez souvent , le Six donne aussi accès à 7 Go depuis l'UE et les DOM : de quoi rester connecter à ses proches sans jamais risquer le dépassement de forfait ! Et en plus, vous pourrez appeler vers plus de 100 destinations dans le monde.

... Mais ce n'est pas tout, il s'agit d'un forfait personnalisable disposant de nombreuses options payantes qui permettent de vous adapter si vous avez besoin de changer : plus de données mobiles ; plus de destinations dans le monde ; ou la possibilité d'appeler depuis les USA, cela est faisable grâce au Six de Syma !