Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 de Samsung se chargeront aussi lentement que leurs prédécesseurs

Les Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5 seront très certainement officialisés dans le courant de l’été. Il y a déjà eu quelques rumeurs les concernant et les dernières en date concernent leur capacité de charge ainsi que les dimensions/poids du Galaxy Z Fold5. Il semble qu’ils se rechargeront aussi lentement que leurs prédécesseurs et que le plus grande des deux revoit son poids à la baisse.

Les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 de Samsung seront prochainement remplacés par les nouveaux modèles Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 qui sont attendus dans le courant de l’été. Samsung devrait faire une présentation officiellement début août si la marque respecte son calendrier de l’année dernière. Actuellement les mobiles pliants de Samsung intègrent une batterie en deux unités qui peuvent supporter une charge d’une puissance maximale de 25 watts. Rappelons que le fabricant ne livre plus de bloc d’alimentation avec ses mobiles. Ils sont aussi capables de se recharger sans fil et proposent également la charge inversée, si besoin.

Une puissance de charge indiquée sur la fiche

Les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 viennent d’apparaitre dans les listes de l’organisme 3C qui est chargé de certifier les futurs appareils électroniques avant une mise sur le marché. Ce passage nous donne deux informations. La première est que les mobiles sont sur la rampe de lancement et la production de masse pourrait déjà avoir commencé. La deuxième information est indiquée dans les détails techniques des fiches publiées par 3C. En effet, on peut y voir les caractéristiques techniques de l’alimentation des deux appareils. Tous deux sont mentionnés avec des indications 11 V DC à 2,25 A. Cela signifie que les prochains mobiles pliants de Samsung pourront encaisser une puissance de charge maximale de 25 watts, comme les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. C’est un peu décevant lorsqu’on sait que les modèles haut de gamme proposent des puissances jusqu’à 120 watts permettant de se recharger en moins de 15 minutes, mais que des modèles de milieu de gamme d’autres marques que Samsung font aussi beaucoup mieux proposant une puissance de 67 watts, par exemple. Finalement, la marque sud-coréenne est l’une des seules qui offre une puissance de charge aussi faible et donc un temps de chargement plus long que la moyenne.

Quelles autres caractéristiques pour les Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 ?

Sinon, les deux mobiles sont attendus avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy qui est déjà présent dans les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. Les deux appareils devraient être équipés d’une charnière en forme de goutte d’eau qui blesse moins l’écran au milieu permettant d’avoir une pliure moins visible et moins perceptible lorsqu’on passe le doigt dessus. Le Galaxy Z Flip5 aurait un écran externe plus grand que celui du Galaxy Z Flip4. Il se dit qu’il pourrait disposer d’une diagonale de 3,3 ou 3,4 pouces.

Le Galaxy Z Flip5 aurait deux nouveaux capteurs qui embarqueraient le même nombre de pixels que le Galaxy Z Flip4, 12 mégapixels. Le Galaxy Z Fold5 serait doté, pour sa part, de nouveaux capteurs également, avec le même nombre de pixels que le Galaxy Z Fold4, soit une configuration de 50+12+10 mégapixels avec, pour le dernier capteur, un module téléobjectif.

Les dimensions au dixième de millimètre près du Galaxy Z Fold5 ?

Enfin, les mesures du Galaxy Z Fold5 seraient quasiment identiques à celles de leurs prédécesseurs. En effet, selon @UniverseIce, le Galaxy Z Fold5 ferait 154,9 mm de haut (contre 155,1 mm) pour 129,9 mm de large lorsqu’il est ouvert (contre 130,1 mm) ou 67,1 mm (contre 67,1 mm) lorsqu’il est fermé. Il mesurerait 6,1 mm d’épaisseur ouvert ( contre 6,3 mm pour le Galaxy Z Fold4) et 13,4 mm une fois fermé (contre 14,2-15,8 mm). Le mobile aurait un poids de 254 grammes contre 263 grammes pour le modèle actuel.