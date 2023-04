Duel de forfait : les 2 meilleurs forfaits sans engagement à moins de 4 € !

Un forfait 5 Go vraiment pas cher avec Auchan Telecom

Auchan Telecom propose en ce moment une offre à un tarif véritablement intéressant. Ce forfait pas cher comprend 5 Go de données mobiles pour seulement 3,99 € par mois ! Et ce tarif n’est pas seulement valable la première année, il s’agit d’un prix fixe qui n’évolue pas, au contraire de certaines formules de la concurrence. Ce forfait sans engagement utilise le réseau 4G de Bouygues Telecom, un réseau très fiable ! De plus, cette formule vous permet des appels, SMS et MMS illimités en métropole ainsi que depuis l'Union européenne. Mais ce n’est pas tout l'offre propose aussi 5 Go d'Internet depuis l'Union européenne et les départements d’outre-mer, c’est-à-dire comme en métropole !

Cette offre est accessible en ligne et vous avec accès à une carte SIM universelle (triple découpe) qui coûte 10 € lors de la commande.

Le Mini de YouPrice, une offre vraiment pas chère

Si vous cherchez une offre mobile avec un volume de données encore plus restreint, le forfait Mini de YouPrice est fait pour vous. Cette option présente un coût ajustable selon que vous optiez pour le réseau Orange ou SFR. Le prix est de 4,99 € par mois pour le réseau Orange et de 3,99 € pour SFR, des tarifs vraiment très abordables pour un forfait sans engagement qui donne de nombreux avantages à ses abonnés !

Très adapté à ceux qui utilisent surtout leur smartphone pour communiquer, ce forfait sans engagement inclut des appels, SMS et MMS illimités en France, dans les DOM et depuis l'Union européenne, vous permettant ainsi de réaliser de fortes économies. L'offre vous accorde également 3 Go de données en France, dans l'UE et les DOM, vous faisant sentir chez vous où que vous soyez !