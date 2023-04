Le Xiaomi 12T haut de gamme à un prix irrésistible avec ce code promo – Profitez-en tant qu'il est encore temps !

Le Xiaomi 12T est actuellement en réduction ET profite d'un coupon promo juste aujourd'hui. Une offre très intéressant à saisir puisque le prix de ce smartphone tombe à moins de 450€ alors qu'il est encore affiché à 649€ chez de nombreux marchands. Ce smartphone Xiaomi est sorti l'année dernière en apportant avec lui une sacrée fiche technique. Un superbe écran AMOLED, une puissance folle, une bonne autonomie et quelques innovations intéressantes, le tout pour un prix plutôt correct pour un haut de gamme. Alors pour un prix affiché à moins de 450€ grâce au coupon de réduction RAKUTEN30, c'est une affaire à saisir !

Fiche technique du Xiaomi 12T: ses atouts

Écran : 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz

: 6,67" AMOLED, 2400x1080, 120 Hz Processeur : Dimensity 8100

: Dimensity 8100 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 256/512 Go

: 256/512 Go Caméra : 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal

: 108 MP + 8 MP + 2 MP / 20 MP frontal Batterie : 5000 mAh, charge rapide 120 W

: 5000 mAh, charge rapide 120 W Connectivité: 5G, Wi-Fi 6, BT 5.2

Le Xiaomi 12T embarque un excellente fiche technique, très polyvalente. Ce smartphone est capable de tout faire et de le faire bien ! Un très bon écran pour regarder des vidéos, un processeur performant et de très bonnes capacités photos. De plus, le Xiaomi 12T introduit l'Hypercharge de Xiaomi, un chargeur 120W capable de recharger votre smartphone en moins de 20 minutes, pratique !

Promo Xiaomi 12T: Une grosse réduction et un coupon promo, le combo gagnant !

Aujourd'hui seulement, Rakuten propose un code promo de 30€ de remise pour 299€ d'achats : RAKUTEN30. Le Xiaomi 12T est affiché à 479€ donc avec ce code promo supplémentaire, il passe à moins de 450€ ! Un excellent prix pour un smartphone sorti l'année dernière pour 649€. Profitez vite de ce code promo qui n'est disponible qu'aujourd'hui !