Ce maxi forfait mobile écolo propose 150Go de 5G à prix cassé

Besoin de maîtriser au mieux votre budget d’internet et téléphonie mobile tout en profitant d’un max de services ? Alors, ce qu’il vous faut, c’est un forfait mobile flexible comme Le géant ! En plus de s’adapter parfaitement aux besoins des utilisateurs les plus exigeants, ce forfait mobile est également bon pour la planète. Gros plan sur cette offre à la fois ultra économique et écoresponsable !

Jusqu’à 210 Go en fonction de vos besoins du mois

Prixtel, c’est le spécialiste des forfaits mobiles flexibles ! Imbattables sur ce segment, le MVNO propose, avec Le géant, une formule taillée sur mesure pour les datavores qui en veulent toujours plus. Comme pour les autres forfaits Prixtel, la facturation inclut trois paliers, dont le plus bas est ici à 150 Go ! Une jolie enveloppe web qui peut vous permettre de profiter de vos séries, films et autres contenus favoris en streaming ou en téléchargement. Vous n’en avez pas assez pour finir les derniers épisodes d’une nouvelle série ou pour jouer en réseau avec vos amis ? Pas de souci ! Le géant de Prixtel vous offre la possibilité de pousser jusqu’à 180 Go, puis 210 Go si nécessaire. Ces datas mobiles sont utilisables sur le réseau 4G/4G+/5G de l’opérateur SFR dans toute la France métropolitaine. Autre bonne nouvelle : au-delà des 210 Go, la connexion n’est pas interrompue ! Vous conservez en effet un accès internet à débit réduit jusqu’à la prochaine échéance.

Des paliers à prix fixes

Afin de vous permettre de faire un max d’économies et d’organiser au mieux votre budget, les prix des paliers de facturation de ce forfait sans engagement sont à prix fixes. Ils n’évoluent donc pas après 6 mois ou un an. Les tarifs fixes appliqués sont les suivants :

Jusqu’à 150 Go à 15,99€/mois ;

De 150 Go à 180 Go à 18,99€/mois ;

De 180 Go à 210 Go à 21,99€/mois.

De la data mobile en haut débit, mais aussi de la téléphonie illimitée

Le forfait mobile Le géant de Prixtel inclut également, en plus de l’enveloppe de data web utilisable depuis la France métropolitaine, d’autres services, dont certains sont accessibles, même à l’étranger. Il s’agit notamment de :

Depuis la France métropolitaine

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros de tous les réseaux de France métropolitaine ;

L’illimité pour les appels vers les numéros fixes d’UE et des DOM ;

L’illimité pour vos appels vers les numéros fixes et mobiles des USA et du Canada.

Depuis l’UE et les DOM

25 Go/mois en haut débit (déduits de l’enveloppe initiale)

Les appels, SMS et MMS illimités vers ces zones, et vers les numéros (fixes comme mobiles) de France métropolitaine.

Un forfait mobile éco-responsable

Engagé en faveur de la protection de l'environnement, Prixtel propose à ses utilisateurs, des forfaits mobiles totalement neutres en carbone, et Le géant ne fait pas exception à cette règle. Le MVNO y parvient en compensant toutes les émissions de CO2 produites par ces forfaits mobiles en s'engageant dans de nombreuses initiatives significatives en faveur de la planète. L'une d'entre elles consiste notamment à planter des arbres en France pour chaque nouvelle souscription à un forfait. Souscrire au forfait Le Géant, c’est donc contribuer positivement à la protection de la planète.

Zéro engagement, zéro frais de résiliation

Enfin, sachez que le forfait Le géant de Prixtel est sans engagement. Vous êtes donc libre de résilier à n’importe quel moment, sans aucuns frais supplémentaire.

JE PROFITE DE L'OFFRE LE GEANT DE PRIXTEL