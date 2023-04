Bon plan Free : moins de 13 € par mois pour un forfait mobile sans engagement avec 110 Go de data !

La Série Free, un forfait sans engagement riche en data

En ce moment, Free propose sa Série Free, un forfait sans engagement qui vous propose 110 Go d’enveloppe web à seulement 12,99 € par mois durant la première année. Une fois cette période passée, la série Free bascule sur le Forfait Free 5G à 19,99 € par mois seulement ! Avec cette formule, vous avez accès à des appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et les départements d’Outre-mers, excepté à Mayotte, mais aussi à des SMS et MMS illimités en France métropolitaine et des SMS illimités vers les DOM ! Lors de vos voyages, vous pourrez également profiter d’appels, SMS, MMS illimités et de 18 Go de data en 4G en Europe et DOM pour surfer sur le web.

Choisir la Série Free permet de nombreux avantages et donne accès à des services inclus, tels que la portabilité gratuite de votre numéro de téléphone mobile ; la possibilité d’utiliser une messagerie vocale visuelle ou encore de filtrer des appels anonymes pour éviter les appels non identifiés. En plus, vous aurez aussi à disposition la fonction « Abonné absent » qui vous permet de bloquer tous les appels entrant sur votre ligne tout en informant par message vocal que vous n’êtes pas disponible. De supers avantages pour un forfait pas cher !

Mais ce n’est pas tout, car pour les fans de sports, vous aurez en bonus un accès premium à l'application Free Ligue 1 ! Il s’agit d’une application qui vous permet de suivre les meilleurs moments du championnat de football de la Ligue 1 Uber Eats depuis votre smartphone.



Profiter de l'offre !