French Days : Voici trois forfaits illimités à moins de 5€ qui devraient vous plaire !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile pas cher mais efficace pour vous accompagner partout ? Vous préférez les formules sans engagement et votre utilisation des smartphones est principalement tourné vers la communication avec vos proches et vos amis ? Alors nous avons ce qu'il vous faut. Nous vous présentons dans cet article trois forfaits illimités aux prix très attractifs dès 3,99 € de chez Bouygues Telecom, Auchan Telecom et Réglo Mobile !

Un forfait B&You 5Go pour faire des économies avec Bouygues Telecom

Bouygues Telecom, a récemment lancé un nouveau forfait pas cher à seulement 4,99 € pour 5 Go de données mobiles. Cette formule B&You est parfaite pour ceux qui utilisent principalement leur téléphone portable pour communiquer avec leur famille et amis. Ce forfait vous permet donc d'utiliser 5 Go d'Internet en France métropolitaine, mais aussi en Europe et dans les départements d'Outre-mer ! Vous avez accès à des appels, des SMS et de MMS illimités partout en France !

Et bien sûr, vous êtes sur le réseau de Bouygues Telecom. Vous pouvez conserver gratuitement votre ancien numéro de téléphone. Vous pouvez aussi vous abonner à plusieurs options payantes, notamment l'accès à la 5G ; mais aussi à Norton pour protéger votre mobile ; Onoff pour profiter de deux numéros avec votre forfait et B.TV pour accéder à plus de 70 chaînes TV sans utiliser votre enveloppe web ! Et en plus, c’est un forfait sans engagement, que vous pouvez résilier à tout moment et sans frais depuis votre espace client.

Le forfait sans engagement 5Go à seulement 3.99€ chez Auchan Telecom

Auchan Telecom propose également un forfait pas cher avec 5 Go pour seulement 3,99 € par mois grâce à 1 € de remise dès l’achat. Cette offre utilise également le réseau 4G de Bouygues Telecom qui couvre presque intégralement le territoire hexagonal, ce qui vous permet de profiter partout de votre forfait. De plus, la formule vous permet des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l'Union européenne et les départements d'Outre-mer.

Avec ce forfait, vous pouvez utiliser 5 Go d'Internet aussi depuis l'Union européenne et les départements d'outre-mer vers la France métropolitaine. Cette offre est accessible en ligne directement depuis le site Internet d’Auchan Telecom, et vous pouvez obtenir une carte SIM universelle (triple découpe) pour 10 € lors de la commande.

Réglo Mobile, un forfait à petit prix pour de grandes économies !

Réglo Mobile propose un forfait mobile sans engagement et pratique avec une nouvelle offre de 5 Go. Pour ceux qui utilisent peu de données Internet sur leur smartphone, il s’agit d’une véritable affaire. Il comprend des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer et en Europe, pour seulement 4,95 € !

Avec lui, vous avez accès à la 4G+ en France métropolitaine grâce au réseau SFR. Cette offre vous permet de profiter d'une connexion fiable pour naviguer sur Internet. De plus, il s'agit également d'un forfait sans engagement que vous pouvez résilier à tout moment si vous n'êtes pas satisfait, alors n’attendez plus pour le tester !