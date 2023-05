Bon plan : 3 forfaits sans engagement dès 7,99 € avec RED by SFR pour profiter des French Days !

Un forfait mobile 10 Go pas cher pour la communication !

RED by SFR propose plusieurs forfaits pas chers et adaptés à vos besoins, ainsi que de nombreuses options payantes très pratiques. Avec le forfait mobile 10 Go, pour seulement 7,99 € par mois et sans engagement, vous disposez donc de 10 Go de données mobiles en France, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers tous les fixes et mobiles sur le territoire France (excepté à Mayotte). En Union Européenne et dans les départements d’Outre-mer, vous aurez également accès à 10 Go. Et si vous avez besoin ponctuellement de plus de données mobiles, vous pouvez recharger votre forfait directement en ligne de 1 Go pour 2 €. Toutes les formules de RED by SFR sont accompagnées d'une application mobile facile à utiliser et d'une assistance en ligne réactive pour gérer votre abonnement.

Le forfait connecté 100 Go de RED by SFR pour faire des économies

Si vous avez besoin de plus de données mobiles, leur forfait sans engagement 100 Go est idéal. Pour seulement 13,99 € par mois, vous accédez ainsi à 100 Go de données mobiles en France métropolitaine, et à des appels, SMS et MMS illimités sur l'ensemble du territoire, mais ce n'est pas tout car en UE et DOM, vous aurez également accès à 19 Go de data. Mais, pourquoi ne pas profiter de l’option payante « International » pour passer à 30Go de données par mois sur ces territoires, ainsi qu’à 20Go depuis les USA, le Canada, la Suisse et Andorre !

La promo RED 200 Go à prix canon

Si vous êtes un gros consommateur d’enveloppe web, le forfait mobile 200 Go est l'offre la plus adaptée à vos besoins. Pour 17,99 € uniquement et sans engagement, vous pourrez utiliser vos 200 Go de données mobiles en France, mais aussi 24 Go dans les DOM et à l’International, en Union européenne. Vous aurez en 4G, sur le réseau SFR, des appels, SMS et MMS illimités vers tous les fixes et mobiles en métropole et DOM, à l’exception de Mayotte. Mais, avec autant de data, pourquoi ne pas choisir l'option payante 5G à 3 € de plus par mois pour profiter au maximum de votre smartphone ! Et bien sûr, comme pour les autres forfaits de RED by SFR, une application mobile très simple d'utilisation est mise à votre disposition pour gérer votre abonnement.