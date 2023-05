Samsung Galaxy S23 : Le dernier haut de gamme de Samsung ne résiste pas aux French Days, il est à moins de 700€ !

Le Samsung Galaxy S23 est déjà à un prix très réduit, mais nous n'avons pas tout dit en introduction de cet article ! En plus de cette très forte réduction, profitez de 10% du prix du smartphone + 70€ remboursés en bon d'achat. Ce la représente environ 140€ en bon d'achat et 259€ de réduction immédiate. Vous ne trouverez pas une meilleure offre de sitôt ! Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone sorti en Février 2023, c'est le Samsung de la gamme S le plus récent et il possède de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Un nouveau processeur, un écran plus résistant, un nouvel équipement photo et une meilleure batterie, si vous vous posiez la question, oui il existe une vraie différence entre le S22 et le S23.

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 : Ses principaux atouts

Écran : 6,1 pouces, Dynamic AMOLED, 120Hz adaptatif, ultra lumineux

: 6,1 pouces, Dynamic AMOLED, 120Hz adaptatif, ultra lumineux Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8Go

: 8Go Capteurs photo arrière : 50 MP grand angle / 10 MP téléobjectif / 12 MP ultra grand angle

: 50 MP grand angle / 10 MP téléobjectif / 12 MP ultra grand angle Capteur avant : 12 MP

: 12 MP Vidéo : Filme en 8K 30 FPS à l'arrière, 4K à l'avant

: Filme en 8K 30 FPS à l'arrière, 4K à l'avant Batterie : 3900 mAh, charge rapide 25W et charge sans fil 10W

Une fiche technique ultra complète et polyvalente. De superbes performances grâce à la dernière puce de Qualcomm et les 8 Go de RAM. Des performances photos au rendez-vous, un écran impressionnant et résistant, bref il n'y a pas grand chose à redire.

Promo Samsung Galaxy S23 : Ne laissez pas filer cette promotion incroyable de Rakuten !

140€ de bon d'achat et plus de 250€ de remise immédiate pour l'achat d'un Samsung Galaxy S23, 3 mois après sa sortie, c'est tout simplement du jamais-vu pour un smartphone aussi performant ! Le Samsung Galaxy S23 n'a jamais été aussi peu cher et une offre pareille ne risque pas de se reproduire avant longtemps. Vous n'avez pas encore cliqué sur l'offre ? Que faites-vous encore à me lire ? Foncez sur cette offre du vendeur français TmsFrance noté 4,6/5 sur + de 5000 ventes qui vous offre cette superbe remise sur la version européenne de ce smartphone Samsung.