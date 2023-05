French Days : c’est le dernier jour ! Ne ratez pas ces deux forfaits mobile canons à 20 et 50Go dès 5,99 €

Les French Days s’arrêtent ce soir, plus que quelques heures pour trouver les meilleures offres, alors n’attendez plus ! Si vous recherchez un nouveau forfait mobile, c’est le meilleur moment, car nous avons trouvé pour vous deux formules de Cdiscount Mobile vraiment très intéressantes dès 5,99 €. Et en prime, pendant les French Days, leurs cartes SIM sont à seulement 1 €. Nous vous disons tout.

Un forfait pas cher à 20 Go avec Cdiscount Mobile pour les French Days !

Jusqu’à la fin de la journée, vous pouvez encore profiter du forfait sans engagement illimité 20 Go de Cdiscount Mobile ! L’opérateur propose ce forfait pas cher à 20 Go sur le réseau Bouygues Telecom, une offre véritablement intéressante qui saura probablement vous convaincre ! Le réseau Bouygues Telecom offre une connexion stable partout en France, ce qui vous permet de profiter au mieux de votre forfait, partout où vous allez. Cette offre permet des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Pour seulement 5,99 € chaque mois, vous avez donc 20Go en France métropolitaine, mais aussi 10 Go depuis l'Europe et les DOM !

Et pour les French Days, l'opérateur propose sur l’ensemble des forfaits Cdiscount Mobile, que votre carte SIM soit à 1 € au lieu de 10 € ! Une offre vraiment très intéressante qui permet à petit prix de communiquer avec vos proches.

Un forfait spécial French Days à 50 Go pour seulement 7,99 € !

Pour profiter de ce dernier jour des French Days, découvrez avec Cdiscount Mobile une autre offre exclusive à seulement 7,99 € par mois. Ce forfait sans engagement vous donne l’accès à 50 Go d'Internet en métropole, mais aussi à 11 Go d'Internet depuis 8 destinations dans les DOM, et depuis 27 pays de l'UE, mais aussi d’Europe continentale avec l’Islande, le Liechtenstein, et la Norvège. Une offre idéal pour gagner en mobilité !

Avec ce forfait, les appels, SMS et MMS sont illimités, que ce soit en France, depuis l'UE et les DOM. Vous pouvez utiliser votre smartphone partout où vous le souhaitez sans vous soucier de vos données mobile grâce à ce forfait économique, alors n'hésitez plus à le tester !