Forfait mobile maxi data : Voici une offre canon avec 150 Go à seulement 12,99 €/mois, sans engagement !

Coriolis offre à ses nouveaux abonnés, la possibilité de profiter d’une offre assez inédite donnant droit à une jolie enveloppe de data, à prix fixe et sans engagement. Idéal pour tous ceux qui veulent surfer, streamer et télécharger, tout en gérant au mieux leur budget de téléphonie, ce forfait mobile a vraiment tout pour plaire à tous les datavores. Aujourd’hui, on vous dit tout sur son fonctionnement et comment en profiter !

Une grosse enveloppe de data en haut débit

L’offre Coriolis du moment, c’est la série spéciale Brio Liberté 150 Go ! Ce forfait mobile repose, comme vous l’aurez deviné, sur un volume web de 150 Go en 4G/4G+ chaque mois. Cette généreuse enveloppe de data peut être utilisée pour vous connecter sur l’ensemble du réseau SFR en France métropolitaine. Ce qui sous-entend dans quasiment tout le pays, puisque cet opérateur couvre plus de 99% du territoire.

Le débit théorique offert peut atteindre 200 Mb/s dans certaines zones. De quoi vous permettre de streamer et de télécharger un max de contenus à très grande vitesse.

Et si vous consommez les 200 Go avant la fin du mois, Coriolis vous laisse un accès Internet à débit réduit jusqu’à l’échéance suivante. Vous pouvez ainsi continuer à consulter vos emails, à surfer sur le web et à vous connecter aux réseaux sociaux.

Gardez le contact avec vos proches sans vous ruiner

Vous hésitez à appeler vos amis et proches sur votre mobile, ou même à communiquer avec eux par SMS à cause des coûts de communication inter-réseaux ? Grâce à ce forfait, vous allez désormais pouvoir le faire sans craindre la facture.

Le forfait Brio Liberté 150 Go inclut en effet, en plus de son enveloppe de data, la téléphonie illimitée pour :

Les appels vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, tous réseaux confondus ;

Les SMS et MMS vers les numéros mobiles de France métropolitaine, tous réseaux confondus.

Vous êtes libre de contacter jusqu’à 99 destinataires différents chaque mois, sans aucun surcoût.

Et même à l’étranger !

Et parce qu’il est souvent tracassant et coûteux de devoir souscrire un forfait supplémentaire à chaque fois qu’on voyage, le forfait Brio Liberté 150 Go de Coriolis inclut également plusieurs services pour les voyageurs.

Ainsi, pour vos courts séjours en UE et dans les DOM, vous bénéficiez de :

15 Go de data tous les mois (inclus dans les 150 Go) ;

Les appels, SMS et MMS illimités vers les numéros de ces zones et vers ceux de France métropolitaine, peu importe le réseau.

12,99 €/mois, sans condition de durée et sans engagement

Dans le cadre de la promo en cours, cette série spéciale est proposée à seulement 12,99 €/mois ! En plus d’être très avantageux, ce tarif est fixe ! En d’autres termes, il n’évolue pas au bout de 6 mois ou un an, comme c’est souvent le cas pour ce type d’offres promotionnelles.

De plus, il s’agit d’une offre sans engagement. Vous avez donc la possibilité, à tout moment, de résilier le forfait, sans aucuns frais.

Rappelons que le forfait Brio Liberté 150 Go de Coriolis Telecom est disponible en série limitée, uniquement pour les nouveaux abonnés aux services de ce MVNO.

JE PROFITE DE L'OFFRE