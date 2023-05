Nouveauté : ne ratez pas ces 2 forfaits mobiles pas chers dès 5,99 € !

Votre ancien forfait n’est plus à votre goût et vous souhaitez en changer pour un nouveau qui vous permettra d’avoir la qualité à un tarif attractif ? Alors, vous êtes au bon endroit, car nous allons vous parler de deux forfaits pas chers et sans engagement de chez Lebara Mobile qui correspondent totalement à cela. Nous vous disons tout sur ces super formules.

Un forfait 100 Go au prix du 80 Go !

Lebara vient de transformer son offre à 80 Go en une offre à 100 Go, mais tout en gardant le même prix ! Pour seulement 9,99 €, vous aurez donc accès à 100 Go de données mobiles en métropole, de quoi regarder des vidéos en streaming, ou écouter de la musique dans les transports en commun, surfer sur le web et utiliser vos applications préférées en déplacement. Grâce à ce forfait pas cher, vous avez accès à des appels et SMS illimités vers la métropole sur le réseau Orange, le réseau numéro 1 en France, une valeur à la fois stable et rapide.

Avec Lebara Mobile, la carte SIM est gratuite et vous avez 1 Go offert le 1er mois. Ajoutons que Lebara vous permet de garder votre ancien numéro de mobile, et promet que vous n'aurez pas de hors-forfait non voulu !

20 Go pour un max d'économies !

Si vous avez besoin de moins d’enveloppes web chaque mois, mais tout de même de quoi pouvoir utiliser ponctuellement de la data lors de vos déplacements, Lebara a exactement ce qu’il vous faut ! L’opérateur vient de sortir sa toute nouvelle formule 20 Go pour seulement 5,99 € par mois. Une façon parfaite d’axer l’utilisation de votre smartphone sur la communication, sans pour autant vous priver d’applications lorsque vous êtes en extérieur. Celle-ci vous donne accès à des appels et SMS illimités partout en France métropolitaine sur le réseau Orange. Et comme pour les autres offres Lebara Mobile, la carte SIM est gratuite avec 1 Go offert le 1er mois.

Ce forfait est sans engagement, ce qui vous permet de le tester et de changer si celui-ci ne vous convient pas, pour tester un autre forfait chez Lebara par exemple.