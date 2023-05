Bon plan : ne manquez pas les meilleurs forfaits mobiles 40 Go dès 7,99 € avec Bouygues Telecom, YouPrice et Lebara !

40 Go pas cher avec ce forfait B&You de Bouygues Telecom

En ce moment, Bouygues Telecom propose sa série spéciale B&You à 40 Go pour seulement 9,99 € par mois. Une belle formule qui vous permet de profiter du très bon réseau de Bouygues Telecom, à la fois stable et rapide, et le tout avec donc 40 Go d’enveloppe web, utilisable en métropole, ainsi que 14 Go utilisable en Europe, et dans les départements d’Outre-mers. Avec lui, vous avez un forfait sans engagement où vos appels, SMS et MMS sont illimités en France, DOM et UE ! Ce n’est pas tout car avec les formules B&You de Bouygues Telecom, vous avez de nombreux services supplémentaires, comme l’option payante 5G pour 3 € de plus par mois ; Onoff, le service pour avoir deux numéros sur un même forfait ; Norton, l’antivirus pour protéger votre appareil ; ou encore B.tv, pour accéder à plus de 70 chaînes TV !

Le One de YouPrice, un forfait ajustable

Si vous préférez un forfait qui s’adapte à vos besoins en fonction des mois, YouPrice propose actuellement le One, un forfait pas cher ajustable. Cela veut dire que vous disposez d’entre 40 et 60 Go d’utilisable chaque mois. Entre 0 Go et 40 Go d'utilisation, vous payez 7,99 € à la fin du mois ; 40 Go et 50 Go, 9,99 € ; et entre 50 Go et 60 Go, vous ne payez que 10,99 € ! Ces gigas sont disponibles en métropole, et vous disposez également de 10 Go en Europe et dans les DOM. Avec cette formule, vos appels, SMS et MMS sont illimités vers la France, depuis l’ensemble du territoire français, et l’Union-européenne. Et en plus, avec YouPrice, vous pouvez choisir le réseau que vous souhaitez utiliser entre Orange et SFR !

Lebara pour profiter du réseau Orange

Lebara propose actuellement un forfait 40 Go dès 10,99 €. Avec lui, vous avez de super services : des appels et SMS illimités vers la France sur le réseau Orange, le réseau numéro 1 ! Orange propose un réseau stable et rapide, et qui plus est sur l’ensemble de la carte hexagonale, pour ne jamais avoir besoin de se demander si l’on va ou non pouvoir capter ses appels ! Et bien sûr, il s’agit d’un forfait sans engagement, cela veut dire que vous pouvez le résilier à tout moment et en choisir un autre si celui-ci ne convient pas totalement à vos besoins.