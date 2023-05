Nouvelle promo Cdiscount Mobile : un forfait illimité 40Go à 7.99€ par mois et pas que la 1ère année !

Vous recherchez un forfait mobile abordable offrant une connexion internet généreuse ? Ne cherchez plus ! Cdiscount Mobile vous propose une offre irrésistible : un forfait 40Go à seulement 7.99€ par mois. Découvrez cette Série Limitée sans engagement et bénéficiez d'une multitude d'avantages pour les petits budgets.

Le forfait mobile 40Go à 7.99€ : Une aubaine pour les utilisateurs à la recherche d'une offre complète

Avec le nouveau forfait mobile de Cdiscount, vous pouvez profiter de 40 Go d'internet sans vous ruiner. Pour seulement 7.99€ par mois, cette offre est valable même après un an, sans condition de durée. Vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités en France, et vous bénéficierez également des mêmes avantages depuis l'Union européenne et les DOM.

Grâce au réseau 4G de Bouygues Telecom, vous bénéficiez d'une excellente qualité de connexion, avec une couverture de 99 % de la population. Les débits peuvent atteindre jusqu'à 600 Mb/s en téléchargement et 100 Mb/s en téléversement. Avec cette offre, vous pouvez naviguer, regarder des vidéos en streaming et profiter de vos applications préférées sans vous soucier des limitations de données.

Pour les plus petits budgets, Cdiscount Mobile propose un forfait illimité avec 20Go à seulement 5.99€. Ce forfait pas cher est aussi sans engagement et sans condition de durée. Vous pourrez profitez des mêmes options de communications que l'offre précedente. Pour la data, vous pourrez utiliser jusqu'à 20Go en France et 10Go en UE et DOM.

Des offres mobiles alternatives pour tous les besoins

Cdiscount Mobile ne s'arrête pas là. Si vous avez des besoins plus importants en termes de données, l'opérateur propose également des forfaits complémentaires en Série Limitée :

Forfait mobile 4G avec 70 Go de données (+ 12 Go en Europe et dans les DOM) à 8,99€/mois.

Forfait mobile 4G avec 100 Go de données (+ 13 Go en Europe et dans les DOM) à 9,99€/mois.

Forfait mobile 5G avec 15 Go de données (+ 19 Go en Europe et dans les DOM) au prix exceptionnel de 12,99€/mois.

Que vous soyez un utilisateur modéré ou intensif, il y a forcément un forfait mobile qui répond à vos besoins chez Cdiscount Mobile. Et le meilleur dans tout ça ? Tous les forfaits sont sans engagement, vous offrant une totale liberté pour changer d'offre ou d'opérateur quand vous le souhaitez.

