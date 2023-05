Offre à saisir : le Samsung Galaxy S20 FE à moins de 220€ ! Sautez sur l'occasion !

Venez bénéficier du Samsung Galaxy S20 FE à un excellent prix sur Rue du Commerce ! Malgré la sortie du Galaxy S21 FE il reste un smartphone avec un très bon qualité/prix et permet de réaliser toutes les tâches du quotidien avec facilité ! Il est actuellement à 215€ alors foncez avant qu'il n'y en ait plus !

Le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone sorti il y a 3 ans mais qui reste compétitif dans sa gamme de prix. C'est pourquoi on le retrouve aujourd’hui à un prix jamais vu : 215€ ! A sa sorti il était au prix de 759€ et se classait parmi les smartphone haut de gamme de chez Samsung. De plus, vous pouvez payer en 3x votre smartphone ce qui vous revient à 73,10/mois. Les points forts du smartphone sont : l'écran large et AMOLED, sa qualité photo avec ses trois capteurs, son autonomie. Ce smartphone vous permettra de réaliser toutes les tâches du quotidien sans problème et dura dans le temps.

Le look du Samsung S20 FE 5G

Le Galaxy S20 FE 5G se décline en six coloris différents, le Blanc, le Violet, le Rouge, le Bleu, le Vert et l'Orange. Il a un poids de 190 g et mesure 159.8 x 74.5 x 8.4 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il résiste à la poussière et ne craint pas l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il comprend un port jack et un port USB Type-C 3.1. Le mobile est double SIM (nano SIM). Le smartphone Galaxy S20 FE 5G est doté d'un écran Super Amoled de 6,5 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et de 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Que nous offre ce Galaxy S20 FE 5G côté photos ?

Du point de vue de la photographie, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S20 FE 5G, trois à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Quant au deuxième objectif arrière, il propose une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Le dernier objectif arrière intègre quant à lui 8 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant se caractérise pour sa part par une résolution de 32 Mpx. Un stabilisateur optique vous assurera la qualité de vos photos. Le Galaxy S20 FE 5G vous permettra également de capturer vos vidéos en 4K@60 IPS.

Autonomie et performances

Sous le capot, le portable embarque une puce Snapdragon 865. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencés à 2,84 GHz. L'appareil possède aussi une puce graphique Adreno 650. Il est épaulé par 6 Go de RAM. Du côté réseau et connectivité, l'appareil est doté de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. La version Android 10 Q est installée sur l'appareil. Sa batterie est équipée de 4 500 mAh de capacité. Pour recharger votre portable en un rien de temps, profitez de la charge sans fil et de la charge rapide 15 W.