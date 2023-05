Samsung Galaxy S23 : Profitez d'une réduction de 28% et d'un code promo, seulement aujourd'hui !

Le Samsung Galaxy S23 est le dernier flagship de Samsung sorti en début d'année. Il est déjà disponible à un prix très réduit, ce qui est très rare pour un smartphone aussi puissant et récent ! Le S23 bénéficie de performances très impressionnantes et est un smartphone très complet. Un design léger et fin, mais un smartphone super résistant, un écran AMOLED de très bonne facture, des performances garanties par sa puce Snapdragon 8 Gen 2, la plus puissante du marché, un équipement photo performant et une bonne autonomie. Bref, pas de défaut en apparence, mais un prix élevé. 959€ à sa sortie pour la version 128Go. 3 mois après, vous pouvez déjà économiser 290€ sur ce smartphone qui passe à 669€ seulement aujourd'hui ! Alors sautez sur l'occasion !

Fiche technique du Samsung Galaxy S23 : Impressionnant !

Écran : Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, résolution de 2340 x 1080 pixels

: Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces, résolution de 2340 x 1080 pixels Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : 128 Go, 256 Go

: 128 Go, 256 Go Caméra arrière : Système de caméra à triple objectif - 50 MP (grand-angle), 12 MP (ultra grand-angle), 10 MP (téléobjectif)

: Système de caméra à triple objectif - 50 MP (grand-angle), 12 MP (ultra grand-angle), 10 MP (téléobjectif) Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 3900 mAh

La fiche technique du Samsung Galaxy S23 n'a pas réellement de défaut ! C'est un smartphone très complet qui est capable de tout faire. Du Gaming ? Facile avec sa puce puissante et son écran 120Hz . De belles photos ? Facile avec son excellent triple capteur arrière. Regarder des films ou séries ? Profitez de son écran ultra lumineux, 120Hz, FULL HD+. En plus, il est plus résistant que les autres smartphones aux chutes grâce à sa structure et son écran renforcé. D'après Samsung, l'écran résiste sans problème à une chute de 2m de haut sur du béton. Besoin de plus pour être convaincu ?

Promo Samsung Galaxy S23 : C'est aujourd'hui ou jamais pour vous en emparer !

Rakuten vous fait profiter d'un code promo de 20€ de remise immédiate pour 169€ d'achat avec le code RAKUTEN20. Couplé aux 28% de réduction de certains marchands, il est possible d'avoir votre Galaxy S23 pour un prix très réduit ! 669€ pour un smartphone aussi performant et récent, c'est un excellent prix, alors profitez-en vite ! Si c'est la version 256Go qui vous intéresse, c'est 310€ d'économies chez Rakuten aussi !