Xiaomi 12T : Ce haut de gamme est à seulement 435€ chez ce marchand au lieu de 649€ habituellement !

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme sorti par Xiaomi en fin d'année 2022. Doté de très bonne caractéristiques, ce smartphone concurrence directement le Galaxy S22 et l'iPhone 13 en proposant de superbes performances pour un prix contenu. Ce smartphone Xiaomi possède un écran AMOLED de 6,67 pouces 120Hz et FULL HD+, une puce puissante couplée à 8Go de RAM, un capteur photo de 108 Mpx et une très bonne batterie 5000 mAh compatible avec l'Hypercharge 120W pour un recharge complète en 19 minutes ! Une fiche technique impressionnante pour un smartphone sorti à 649€ ! Mais aujourd'hui, moins d'un an après sa sortie, le Xiaomi 12T est déjà disponible pour un prix très réduit chez Rakuten. Obtenez cet excellent smartphone pour seulement 435€, un rapport qualité-prix presque imbattable !

Fiche technique du Xiaomi 12T : Un excellent rapport qualité-prix et des innovations intéressantes

Écran : 6,67 pouces AMOLED avec résolution FULL HD+, 120Hz adaptatif

pouces avec résolution Processeur : Processeur Dimensity 8100 octa-core

octa-core Mémoire : 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage interne, extensible

Go de RAM, Go de stockage interne, extensible Appareil photo : Caméra arrière 108 MP, 8 MP et 2 MP caméra frontale 20 MP

MP, 8 MP et 2 MP caméra frontale MP Connectivité : 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , GPS, NFC, USB Type-C

, Wi-Fi , Bluetooth , GPS, NFC, USB Type-C Batterie : Batterie de 5000 mAh, compatible avec Hypercharge 120W

Une fiche technique très complète dans un smartphone au design simple et efficace. Le Xiaomi 12T a la réputation d'être un "flagship Killer" comprenez tueur de géant pour simplifier. Un smartphone capable de détrôner les meilleurs Samsung et Apple pour un prix plus réduit. Ses principaux atouts sont ses innovations. L'Hypercharge, tout d'abord, avec la capacité de charger votre portable en 19 minutes top chrono. Ainsi que son excellent capteur 108 Mpx, chose rare pour un smartphone en 2022. Pour 435€, difficile de trouver une si belle fiche technique !

Promo Xiaomi 12T : Rakuten casse le prix de ce haut de gamme !

Sorti au prix de 649€, Rakuten passe aujourd'hui le prix du Xiaomi 12T à seulement 435€. Une belle offre qui vous permet d'économiser plus de 200€ sur un haut de gamme assez récent. De plus, Rakuten vous permet de vous faire gagner 21,80€ en bon d'achat grâce au Club R, leur programme de fidélité. Alors saisissez vite cette opportunité pour vous offrir l'un des meilleurs rapport qualité-prix du moment !