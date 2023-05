HTC U23 Pro 5G, le retour de HTC sur le marché français des smartphones avec un modèle étanche et qui se charge sans fil

Si la marque HTC (Vive) est aujourd’hui surtout connue pour ses casques de réalité virtuelle, c’est qu’elle a pris, il y a quelques années maintenant un virage stratégique extrêmement radical. En effet, il faut se souvenir qu’en 2008, HTC a conçu, avec Google, le premier smartphone sous Android, le HTC Mobile G1 (ou HTC Dream) avec son écran coulissant découvrant un clavier physique. Puis, plusieurs modèles de la série Nexus, toujours en collaboration avec Google ont été commercialisés. Nous avons également vu les séries One et Desire. Suite à des difficultés, la société a dû diviser ses entités et a notamment revendu la division smartphone à Google malgré le fait que la marque a continué à proposer des smartphones à Taïwan. C’est donc après plusieurs années d’absence sur le marché français que la marque revient. Pour l’occasion, par d’événement spécifique. Très sobrement, HTC annonce donc la disponibilité d’un nouveau smartphone. Baptisé U23 Pro 5G, il ne va pas révolutionner le marché puisqu’il s’agit d’un modèle ayant un design certes agréable, mais relativement conventionnel (ce n’est pas non plus un pliant) et avec une configuration technique de milieu de gamme. Pour le moment, seul ce mobile est annoncé. La marque ne laisse même pas planer le doute sur une éventuelle série. L’entreprise souhaite très certainement tester le marché afin d’établir une stratégie pertinente.

Quelle fiche technique pour le HTC U23 Pro 5G?

Le nouveau smartphone HTC U23 Pro est donc équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est protégé grâce à la technologie Corning Gorilla Glass Victus pour limiter les chocs et les rayures. Il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive ainsi qu’une capacité de stockage de 256 Go. Notez qu’il est possible d’insérer une carte mémoire micro SD. Pour faire des photos, il y un îlot de capteurs, dans le dos avec un module principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement avec un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, un autre capteur de 5 mégapixels pour les prises de vue en mode macro et le dernier capteur est de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. L’offre est donc plutôt large et se veut polyvalente. Il reste à voir le traitement d’image apporté pour juger de la qualité des photos, in fine. À l’avant, pour se prendre en selfie, il y a un capteur de 32 mégapixels.

Le HTC U23 Pro est doté d’une batterie ayant une capacité de 4600 mAh et supportant la charge filaire à 30 watts, mais également, la charge sans fil à 15 watt, ce qui peut s’avérer pratique. On peut également compter sur une charge inversée, si besoin. En outre, aussi rare pour des modèles de milieu de gamme, il est totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière étant certifié IP67. Il y a une prise audio jack pour brancher un casque. Il est compatible 5G et propose du Wi-Fi 6E.

Le HTC U23 Pro 5G fonctionne naturellement sous Android 13. Bien entendu, la marque rappelle que l’appareil peut être utilisé conjointement avec le casque de réalité virtuelle Vive XR Elite pour regarder des films ou des séries depuis les applications de streaming, dans le casque. L’application Viverse est préinstallée pour profiter d’un environnement des plus immersifs.

Le mobile est décliné en blanc ou marron.

Le nouveau smartphone HTC U23 Pro 5G est disponible en précommande à partir de 550 €. HTC propose une offre de lancement avec une paire d’écouteurs HTC True Wireless Earbuds (valeur 79€) offerte pour tout achat d’un mobile HTC U23 Pro 5G.