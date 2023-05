Forfaits pas chers : voici deux offres mobile avec 5 ou 10Go à moins de 5 € à ne pas manquer !

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau forfait pas cher qui ne lésine pas sur la qualité, ne manquez pas ces deux offres de Auchan Télécom à moins de 5 € ! Pour respectivement 3,99 € et 4,99 €, il vous est possible de souscrire à un forfait sans engagement 5 Go ou 10 Go… Nous vous disons tout sur ces formules engagement.

Un forfait pas cher 5 Go avec Auchan Télécom

Depuis peu, Auchan Télécom propose son forfait pas cher 5 Go à seulement 3,99 €, un rapport qualité prix incroyable pour ceux dont le besoin essentiel avec leur téléphone est la communication ! Avec cette formule, vous accédez à 5 Go en métropole, mais aussi dans les départements d’outre-mer et en Union Européenne. Avec cette offre, vos appels, SMS et MMS sont illimités et vous profitez en 4G du réseau Bouygues Telecom, l’un des meilleurs réseaux en France. N'hésitez plus !

10 Go sans engagement à 4,99 € !

Si vous souhaitez un peu plus de gigas, à un prix défiant toujours toutes concurrences, Auchan Télécom propose également son forfait 10 Go à seulement 4,99 €. Une super offre, qui vous propose des appels illimités, tout comme les SMS et MMS en France métropolitaine et vers la métropole. Avec ce forfait sans engagement, vous profitez donc de 10 Go en métropole ainsi que de 6 Go dans les DOM et en Union européenne. Une super formule qui vous permet d’axer l’utilisation de votre smartphone vers la communication, tout en ayant la possibilité d'utiliser ponctuellement vos données mobiles en extérieur pour vos applications préférées.

Auchan Télécom propose également son forfait sans engagement à 70 Go

Si 5 Go ou 10 Go sont trop peu pour votre utilisation de données mobiles, alors pourquoi ne pas tester la formule 70 gigas de Auchan Télécom. Celle-ci vous permet de ne plus regarder la limite de votre enveloppe web et d’utiliser jusqu’à 70 Go en France métropolitaine dont 13 gigas de données mobiles en UE et dans les DOM. De plus, les appels, SMS et MMS sont illimités ! Mais le meilleur, c’est que tout cela est disponible à seulement 8,99 € par moi !

30 Go, un forfait pas cher pour un max d'économies

Si vous recherchez un entre-deux pour votre forfait, Auchan Télécom propose également une offre 30 Go. Celle-ci vous propose donc d’utiliser 30 Go en France métropolitaine avec la possibilité d’en utiliser également 8 Go en 4G dans les DOM et l’UE. Avec cette formule, vous avez également des appels, SMS et MMS en illimité, le tout disponible sur le réseau de Bouygues Telecom. Bouygues Telecom propose l’une des meilleures couvertures en France, de quoi ne pas avoir à se préoccuper de savoir si votre téléphone pourra ou non capter !