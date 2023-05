Samsung Galaxy A34 5G : Le "parfait milieu de gamme" est déjà en promo chez Amazon, son rapport qualité-prix devient imbattable !

Le Samsung Galaxy A34 est un smartphone milieu de gamme sorti par Samsung en Mars 2023. Ce smartphone possède de bonnes capacités générales pour un prix assez contenu puisqu'il est sorti à 399€. Ces principaux atouts sont, son écran AMOLED de 6,6 pouces, 120Hz, digne de certains haut de gamme, une bonne autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh, de bonnes capacités photos et des performances très correctes. Son principal concurrent est le Google Pixel 6a sorti il y a plus d'un an qui possède de meilleures capacités photos et de meilleures performances mais avec un écran bien moins performant. C'est donc un très bon rapport qualité-prix qui saura réaliser toutes les tâches demandées, du gaming à la photo, il pourra tout faire ! Aujourd'hui, ce smartphone très récent bénéficie déjà d'un excellent prix chez Amazon ! En effet, son prix passe de 399€ à seulement 320€, une très bonne promotion pour un smartphone aussi récent et performant.

Fiche technique Samsung Galaxy A34 5G : Globalement bon, avec un écran de qualité !

Écran : AMOLED 6,6 pouces avec résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) 120Hz

: avec résolution Full HD+ (1080 x 2400 pixels) 120Hz Processeur : Mediatek Dimensity 1080

: Mediatek Dimensity 1080 Mémoire : 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD

: 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne, extensible jusqu'à 1 To avec une carte microSD Appareil photo : Caméra arrière triple 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 5 MP (macro) caméra frontale 13 MP

: Caméra arrière triple 48 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 5 MP (macro) caméra frontale 13 MP Batterie : Batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 25W

: Batterie de 5000 mAh, compatible avec la charge rapide 25W Android 13, lecteur d'empreinte digitale sous l'écran

Le Samsung Galaxy A34 ne possède pas réellement de défaut. Son design épuré peut faire la différence pour un smartphone dans cette gamme de prix. Son atout principal est son écran de très bonne qualité, mais il n'est pas aussi performant que le Pixel 6a du côté de la photo. Par contre, contrairement à ses concurrents, il est certifié étanche ce qui est toujours appréciable et plutôt rare pour un smartphone milieu de gamme.

Promo Samsung Galaxy A34 : Juste 3 mois après sa sortie, il est déjà à un prix réduit !

Amazon vous fait bénéficier d'un excellent prix sur le Samsung Galaxy A34. Profitez de ce smartphone 5G pour moins de 320€ contre 399€ à sa sortie, il y a 3 mois. Il est très rare de voir un smartphone aussi récent avec une telle promotion ! Alors sautez sur l'occasion et emparez-vous d'un smartphone polyvalent, puissant et design pour un prix défiant toute concurrence !