Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro à seulement 249€ sur Cdiscount ! Ne manquez pas cette offre exceptionnelle sur ce très bon rapport qualité-prix !

Le Redmi Note 11 Pro est un smartphone sorti en fin 2021, c'est pourquoi on le retrouve aujourd'hui à un prix défiant toute concurrence ! Bien qu'il soit sorti il y a 2 ans, ce smartphone reste encore aujourd'hui intéressant. Il permet de s'offrir un smartphone puissant et de profiter de ses 5 modules photos à un prix réduit ! De plus, le Redmi Note 11 Pro profite d'une charge rapide ( 67 W ) ce qui permet de recharger votre smartphone à 50 % en seulement 15min ! Grâce à cette technologie plus besoin de se soucier de sa batterie ! Au niveau de la sécurité vous ce smartphone bénéficie d'un système de reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouiller. Sorti au prix de 329€, il est actuellement à 249€ chez Cdiscount, un très bon prix pour un smartphone aussi performant.

Les caractéristiques principales du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Écran : AMOLED de 6,67 pouces FULL HD+, 120hz

: AMOLED de 6,67 pouces FULL HD+, 120hz Processeur : Snapdragon 695 puissante accompagnée de 6Go de RAM

Snapdragon 695 puissante accompagnée de Caméra : De très bon capteurs photos, dont un de 108 Mpx !

De très bon capteurs photos, dont un de 108 Mpx ! Batterie : Une grande autonomie avec sa batterie de 5160 mAh et la charge rapide 67W

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est un smartphone de milieu de gamme profitant de composants de qualité, principalement en termes de photographie. En effet, avec son capteur de 108 Mpx, vous pouvez faire d’excellentes photos et vidéo ! Pour un smartphone milieu de gamme, être équipé d'un aussi gros capteur photo est un bon point fort ! Le smartphone de Xiaomi vous permettra d'effectuer toutes les tâches que vous souhaitez sans problème. Vous pourrez également jouer à tous les jeux du moment avec fluidité !

La promotion sur Cdiscount du Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro n'a jamais reçu une promotion aussi importante. Le retrouver à seulement 249€ vous permettra d'effectuer une super économie ! En supplément de cette offre, vous pourrez bénéficier d'1 an offert de McAfee Total Protection. Valable sur 3 appareils. Pour activer McAfee, il vous suffit de suivre les instructions sur le page du Redmi Note 11 Pro sur le site Cdiscount. Cette offre supplémentaire vous permet d'économiser 29,95€ si vous comptiez protéger votre smartphone !