Payez seulement 1 € à l’achat de votre iPhone 14 grâce à cette offre de Bouygues Telecom

Des remises et avantages en cascades sur votre iPhone 14

Puce Bionic A15, écran OLED Super Retina XDR, encoche nocht, nouveaux capteurs photo, batterie à autonomie prolongée…L’iPhone 14 est incontestablement l’un des meilleurs smartphones haut de gamme du moment. Un statut qui correspond tout à fait son prix de vente conseillé : à partir de 989 € !

Mais pas de panique ! Grâce à la promo en cours actuellement chez Bouygues Telecom, il suffit de commander le pack iPhone 14 + forfait 200 Go Avantages Smartphones pour bénéficier d’une série de remises et d’avantages spéciaux :

Une remise de 367,10 € ;

Une remise immédiate de 50 € ;

Une offre de financement du solde sur 24 mois, sans frais ;

Un remboursement après achat de 80 €.

En définitive, vous ne payez donc 81€ pour valider votre panier, dont 80€ sont remboursables après achat. Votre iPhone 14 vous revient ainsi à 1€ à l’achat + 22,49 €/mois pendant 24 mois. Et si, en plus, vous faites reprendre votre ancien iPhone, vous pouvez faire encore plus d’économies, grâce à une remise différée et à un bonus sur reprise de 70 € ! Acheter un iPhone n’aura jamais été aussi avantageux.

Un maxi forfait mobile parfait pour votre iPhone 14

Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre nouvel iPhone 14, le forfait 200 Go Avantages de Bouygues Telecom est parfait.

Ce maxi forfait vous donne droit à une grosse enveloppe de data en haut débit (4G/4G+) que vous pouvez utiliser sur l’ensemble du territoire avec la qualité du réseau Bouygues Telecom. Avec un tel volume et la vitesse de connexion offerte, vous allez pouvoir streamer vos films et séries préférés, télécharger du contenu sans trop vous retenir et surfer à volonté.

En plus de la data, ce forfait inclut la téléphonie illimitée (appels, SMS et MMS) vers tous les réseaux de France, mais aussi vers plus de 120 destinations à l’étranger.

Avec ce forfait, votre iPhone 14 reste connecté lorsque vous voyagez en Europe, dans les DOM, en Israël, en Chine, au Canada et aux Etats-Unis, grâce à une enveloppe web mensuelle de 100 Go. Depuis ces destinations vous bénéficie aussi de l’illimité pour vos appels, SMS et MMS.

Tout cela pour seulement 31,99 €/mois pendant 12 mois, puis 44,99 €/mois (avec un engagement de 24 mois).

Enfin, comme l’indique son nom, le forfait 200 Go Avantages Smartphone de Bouygues Telecom vous permet également de bénéficier de plusieurs avantages pratiques :

Une 2ème SIM Internet offerte ;

Un smartphone en prêt en cas de perte ou de vol ;

La protection antivirus de votre smartphone, etc.

JE PROFITE DE L'OFFRE iPHONE 14