Samsung Galaxy S23 : La révolution est arrivée ! Profitez d'une promotion exclusive pour mettre la main sur un smartphone haut de gamme à 679€ !

Le Samsung Galaxy S23 est l'un des meilleurs smartphones sorti en 2023. Ce smartphone sorti par Samsung est une vraie réussite. Principalement grâce la puce Snapdragon de dernière génération, mais également en raison de sa bonne autonomie et ses bonnes performances photos. De plus, le verre de l'écran est renforcé pour résister aux chocs et rayures grâce à la technologie Gorilla Glass Victus 2. Pouvoir retrouver le Samsung Galaxy S23 à seulement 679€ au lieu de 959€, 4 mois après sa sortie, c'est une offre à ne pas manquer !

Les caractéristiques dernier cri du Samsung Galaxy S23

Écran : AMOLED 120hz, de 6,1 pouces

AMOLED 120hz, de 6,1 pouces Processeur : Processeur Snapdragon® 8 gen 2

Processeur Snapdragon® 8 gen 2 Mémoire : 8 Go

8 Go Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD

128 Go / 256 Go de stockage interne, extensible via une carte microSD Caméra principale : 50MP

50MP Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 3900 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Samsung Galaxy S23 est un très bon smartphone ayant des caractéristiques impressionnantes. Surtout son processeur dernière génération, mais également grâce a sa qualité photo. En effet, il propose une très bonne qualité avec un bon traitement d'image grâce à son processeur. De nuit, le smartphone se débrouille aussi très bien. Si vous chercher un smartphone de 2023 haut de gamme, le Samsung Galaxy S23 est fait pour vous ! Surtout avec la promotion sur Cdisount à seulement 679€ !

La promotion du Samsung Galaxy S23 sur Cdiscount

Le Samsung Galaxy S23 n'a jamais reçu de promotion aussi importante depuis sa sortie. Pouvoir retrouver ce smartphone haut de gamme avec 280€ de réduction seulement 4 mois après sa sortie n'a jamais été vu auparavant sur un smartphone Samsung de cette gamme ! Pour accompagner votre Galaxy S23 vous pouvez prendre une garantie proposé par Cdiscount. Vous avez le choix entre deux garanties :