Xiaomi 12T : L'excellence à prix abordable ! Profitez de cette promotion et découvrez ce smartphone à seulement 513€ !

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme et un des smartphones les plus vendus de 2022. C'est pourquoi, il est rarement en promotion. Ce manque de promotion s'explique également par ce que ses caractéristiques sont impressionnantes ! Effectivement, son écran AMOLED 120hz de 6,67 pouces est un réel avantage concurrentiel, mais également, son capteur photo de 108 Mpx permet de faire des photos d'une qualité unique ! Son plus gros point fort reste sa charge ultra rapide ( 120W ), vous pouvez recharger entièrement votre smartphone en 19min ! Pouvoir le retrouver à seulement 518€ permet de s'offrir ce Xiaomi haut de gamme à un prix raisonnable !

Les principales caractéristiques du Xiaomi 12T

Écran : AMOLED 120hz, de 6,67 pouces

Processeur : Mediatek Dimensity 8100-Ultra

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 128 Go / 256 Go de stockage interne

Caméra arrière : Triple caméra arrière avec capteur principal de 108 mégapixels

Caméra frontale : 20 MP

Batterie : 5000 mAh avec charge rapide ( 120W )

Le Xiaomi 12T est un smartphone haut de gamme ayant des composants de très bonne qualité. Principalement en termes de photographie avec son capteur principale qui vous permet de faire des photos extrêmement nettes, également de nuit. Ce smartphone est aussi très bon en autonomie. Sa batterie de 5000 mAh vous permet de tenir plus d'une journée en utilisation normale. De plus, la recharge rapide vous permet de recharger en 19min 100% de la batterie de votre smartphone. Le Xiaomi 12T est un smartphone polyvalent que vous pourrez garder plusieurs années.

La promotion du Xiaomi 12T sur Amazon

Le Xiaomi 12T n'est pas souvent en réduction, il faut donc profiter de l'offre d'Amazon pour s'offrir un smartphone haut de gamme ! De plus, si vous n'êtes pas satisfait du smartphone, vous pouvez le retourner gratuitement grâce au service d'Amazon.