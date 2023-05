Super bons plans : les meilleurs forfaits illimités à 40 Go dès 7,99 € !

Vous êtes à la recherche d’un bon forfait pas cher qui vous permettra de trouver un entre-deux pour à la fois communiquer et disposer d’un bon volume de data, tout en faisant des économies ? Cela tombe bien, car nous avons fait pour vous une sélection de 4 meilleurs forfaits illimités et sans engagement proposant 40 Go avec Prixtel, Bouygues Telecom, Lebara et YouPrice.

Un forfait B&You pas cher

En ce moment Bouygues Telecom propose sa série spéciale B&You 40 Go à 9,99 € par mois, un forfait pas cher qui propose donc 40 Go en métropole, mais aussi 14 gigas d'enveloppe web dans les départements d’outre-mer et en Europe. De quoi partir en voyage sereinement. Avec lui, vos appels sont illimités, tout comme vos SMS et MMS… mais surtout, vous êtes sur le réseau de Bouygues Telecom, l'un des tout meilleurs réseau existant sur le territoire français.

Prixtel propose un forfait écoresponsable ajustable

Pour un forfait modulable, Prixtel est un choix intéressant, car il propose Oxygène, un forfait ajustable pour disposer entre 30 et 70 Go dès 6,99 €. Si votre objectif est d’utiliser 40 Go, vous paierez uniquement 8,99 €, et même si vous souhaitez dépenser plus que 40 Go, entre 50 et 70 Go le tarif sera de 10,99 €. Ce n'est pas tout, car avec ce forfait vos appels, SMS et MMS sont illimités en France et vers celle-ci depuis l’UE et les DOM. Et en plus, Prixtel s’engage à être neutre en Co2 en compensant par le financement de différentes actions dans le monde pour préserver l’écosystème de notre planète !

Lebara pour 40 Go sans engagement sur le réseau Orange

Avec Lebara, vous pouvez accéder à un forfait sans engagement de 40 Go pour seulement 7,99 € par mois, et en plus sur le réseau Orange ! Une super offre qui vous permet des appels et SMS vers la France en illimité. Une très bonne formule pour faire des économies en profitant d’un réseau ultra stable.

YouPrice, un forfait illimité à 40Go

Le One de YouPrice est un forfait ajustable dès 7,99 € proposant entre 40 et 70 Go. Avec lui vous ne payez que ce que vous dépensez avant 40 Go, c'est donc 7,99 € ; entre 40 et 50 gigas, 9,99 € et entre 60 et 70 Go 10,99 €. Avec lui, vous pouvez choisir entre les réseaux Orange et SFR et vous avec des SMS et MMS, ainsi que des appels illimités ! Et même une option payante 5G !