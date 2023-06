Découvrez les quatre forfaits mobiles de YouPrice : des offres flexibles jusqu'à 180Go dès 4.99€ par mois sur le réseau Orange ou SFR

L'opérateur YouPrice propose quatre forfaits pas chers et sans engagement, valables sur le réseau Orange ou SFR de votre choix. Ces offres illimitées s'adaptent chaque mois à votre consommation internet, allant de 5 à 180 Go par mois. Il y en a pour tous les goûts et budgets. Ne manquez pas ces bons plans exceptionnels dont voici tous les détails !

Le mini forfait pas cher de YouPrice de 5 à 10 Go dès 4.99€ par mois

YouPrice réinvente son forfait Le Mini en le rendant ajustable selon votre consommation internet, tout comme les autres abonnements de l'opérateur. Cette offre vous offre entre 5 et 10 Go par mois pour surfer en France. En plus des appels, SMS et MMS illimités en France, cet abonnement vous accompagne également lors de vos voyages en Europe et dans les DOM. Vous bénéficiez des mêmes options pour les données et la téléphonie qu'en France. Un avantage majeur de ce forfait abordable est qu'il fonctionne sur le réseau Orange ou SFR, selon votre préférence. Comme tous les forfaits YouPrice, cette formule est sans engagement, vous ne prenez donc aucun risque. Et enfin, son prix est fixe, ce qui signifie qu'il ne changera pas après quelques mois.

Le forfait illimité Le One : De 40 à 60 Go pour seulement 7.99€ par mois

Le forfait Le One est une autre offre attractive de YouPrice, offrant 40 Go pour seulement 7.99€ par mois, sans condition de durée. Ce forfait pas cher est également valable sur le réseau Orange ou SFR, au choix. Il s'adapte chaque mois à votre consommation internet selon trois paliers :

Jusqu'à 40 Go à 7.99€

Entre 40 et 50 Go à 9.99€

Entre 50 et 60 Go à 10.99€

En optant pour ce forfait YouPrice, vous pouvez également profiter d'appels, de SMS et de MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM. Pour vos besoins sur le Web, vous pouvez surfer jusqu'à 60 Go par mois en France métropolitaine et jusqu'à 10 Go en UE et DOM.

Le First de 100 Go à 120 Go dès 9.99€ toujours d'actualité

Le forfait Le First, destiné aux utilisateurs les plus connectés, est toujours disponible chez YouPrice. Cette offre spéciale, valable sur le réseau Orange ou SFR, est sans engagement et commence à seulement 9.99€ par mois, et cela ne concerne pas seulement la première année. Comme l'offre Le One, ce forfait mobile est flexible selon votre consommation internet, allant de 100 à 120 Go en France. Le premier palier jusqu'à 100 Go est facturé 9.99€, puis le second palier de 100 à 110 Go est à 12.99€ par mois, et enfin, le dernier niveau jusqu'à 120 Go est à 14.99€ par mois. Vous bénéficierez par ailleurs des appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'UE et DOM. Depuis ces zones, l'opérateur alloue 16Go pour rester connecté pendant vos vacances. De plus, avec cette offre, vous pouvez demander à bénéficier de la 5G d'Orange ou SFR pour seulement 5€ de plus par mois.

L'Optimal : De 150 à 180 Go pour une expérience maximale

L'Optimal est le forfait sans engagement le plus généreux en terme de data de YouPrice. Il fonctionne comme les autres sur le réseau 4G Orange ou SFR ( 5G en option à 5€ par mois). Il s'ajuste à votre consommation internet jusqu'à180 Go . De plus, vous bénéficiez de 20 Go en UE et dans les DOM. Cet abonnement vous permettra aussi de rester en contact avec vos proches sans compter, les appels, SMS et MMS sont illimités que ce soit en France ou depuis l'UE et DOM. Le tout pour seulement 16,99 € par mois et pas seulement la première année.