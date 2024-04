Les French Days débarquent : nos conseils pour bien s'y préparer !

Les French Days 2024 annoncent une pluie de promos

Voici l'évènement tant attendu par de nombreux consommateurs : les French Days du Printemps 2024. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Eh bien, il s'agit de deux rendez-vous annuels qui permettent aux e-commerçants qui le souhaitent de proposer une semaine d'offres particulièrement attractives dans tous les domaines : mode, mobilier, high-tech, électroménager, déco, etc., afin de soutenir la consommation des Français ainsi que leur pouvoir d'achat.

Boulanger, Cdiscount, FNAC Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé en sont les fondateurs. Créés en 2018, les French Days sont dorénavant deux périodes - au Printemps et à la rentrée - fortement appréciées par les Français, mais aussi par les enseignes digitales et physiques qui aimeraient faire partie de l'aventure.

Cette nouvelle édition 2024 spéciale Printemps démarre demain et court jusqu'à mardi prochain inclus.

Quelques conseils pour faire des économies

Si vous souhaitez profiter de cet évènement pour faire des économies et réaliser de bonnes affaires, il est important de se préparer en amont et d'organiser les choses pour ne pas se laisser entrainer dans le tourbillon des promotions ; voici nos conseils !

Conseil n°1 : dressez une liste de vos envies et besoins

Parce que l'on sait que la multitude et la diversité des offres promotionnelles peuvent conduire à des achats coups de cœur qui s'avèrent parfois "inutiles", vous pouvez en amont établir une liste des produits que vous souhaitez acheter. Celle-ci peut être classifiée selon les domaines concernés. Il peut s'agir d'articles de mode, de l'électroménager ou encore des produits high-tech. Cela vous permettra de prioriser vos achats en fonction de votre budget, mais aussi selon vos besoins et vos envies.

Conseil n°2 : faites du repérage

Muni de votre liste, vous pouvez faire l'inventaire des enseignes que vous appréciez et vérifier qu'elles participent à l'opération French Days 2024. Vous pouvez ainsi repérer les produits que vous convoitez ainsi que les bonnes affaires, parfois annoncées par les marques quelques jours avant le début des hostilités. En effet, certains sites Internet et commerces physiques indiquent en amont la manière dont vous pouvez profiter de leurs promos.

Conseil n°3 : fixez-vous un budget

Nous l'avons déjà évoqué, face à la pluralité des bonnes affaires, il est aisé de perdre le contrôle. La meilleure façon d'éviter ces achats "inutiles" ou "compulsifs" est de se fixer un budget ; étape incontournable après avoir dressé votre liste. Ce budget peut être d'abord global puis réparti par secteurs convoités : téléphonie mobile, mode, Internet, etc.,.

Pour ne pas vous retrouver bloqué lors des French Days, n'oubliez pas de vérifier l'état de votre compte bancaire ou de tout autre moyen de paiement utilisé afin de pouvoir réaliser vos achats en toute sérénité.

Conseil n°4 : comparez les offres

Ce dernier conseil vise à s'assurer de faire de réelles économies. Il s'agit de ne pas se lancer tête baissée sur la première promo disponible, mais de prendre le temps de comparer les prix et les différentes offres proposées par les marques.

Regarder les tarifs avant/après les remises fixées, comparer les différentes marques pour un même produit, placer en favori les sites e-commerces sélectionnés ou encore préparer votre panier en ligne sont quelques exemples des choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et tout au long de cette semaine de promotions.

Enfin, n'hésitez pas à visiter notre site pour être informé de tous les bons plans sur les forfaits mobiles et les offres spéciales smartphones !