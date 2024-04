Les 4 smartphones à suivre durant les French Days : Samsung Galaxy S24 Ultra, Google Pixel 8, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus et Apple iPhone 15

Le design des smartphones peut grandement influencer votre choix. L'iPhone 15 arbore un cadre en aluminium avec ses capteurs photo disposés dans un carré en haut à gauche, disponible en rose, jaune, vert, bleu ou noir. Le Samsung Galaxy S24 Ultra opte pour un design minimaliste avec ses capteurs photo intégrés de manière épurée sur la coque arrière, en titane, et est disponible en noir, gris, violet et ambre. Il est livré avec un stylet qui se range à l’intérieur du châssis du smartphone.

Le Google Pixel 8 présente une bande distinctive à l'arrière occupant toute la largeur pour intégrer les capteurs, en verre, offert en vert sauge, noir, rose et menthe. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, avec son dos légèrement arrondi, situe ses capteurs dans le coin supérieur gauche, en noir, violet ou blanc. Tous ces modèles montrent une variété dans l'organisation et l'intégration des capteurs photo, avec des options de couleur pour tous les goûts.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S24 Ultra est le plus grand avec 162,3 mm en hauteur et 8,6 mm d'épaisseur, tandis que l'iPhone 15 est le plus compact avec une hauteur de 147,6 mm et une épaisseur de 7,8 mm. Le poids des appareils varie également, le Samsung étant le plus lourd à 232 grammes et l'iPhone le plus léger à 171 grammes.

Quel est le meilleur écran et lequel est le plus puissant ?

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se démarque nettement avec son écran AMOLED de 6,8 pouces. Ce dernier offre une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité exemplaire lorsqu’on veut faire défiler de longues pages et lors des animations. La luminosité maximale atteint un impressionnant 2600 cd/m², ce qui assure une visibilité exceptionnelle même en plein soleil, et est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus Armor.

À l'opposé, l'iPhone 15, bien que doté d'une dalle AMOLED de 6,1 pouces, maintient une fréquence de rafraîchissement plus traditionnelle de 60 Hz. Son pic de luminosité, similaire à celle du Google Pixel 8, est de 2000 cd/m², ce qui reste performant pour la plupart des environnements lumineux. Le Google Pixel 8, avec son écran de 6,2 pouces, propose également une dalle AMOLED. Ce modèle brille par sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comparable à celle du Samsung, offrant une fluidité similaire pour les contenus dynamiques. Sa luminosité maximale est également de 2000 cd/m², équipé de Corning Gorilla Glass Victus pour une résistance accrue.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G offre un écran de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Bien que sa luminosité maximale de 1800 cd/m² soit légèrement inférieure à celle des autres modèles, elle reste suffisante pour la plupart des usages. Le Corning Gorilla Glass Victus assure une protection robuste contre les chutes et les rayures.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra, équipé du Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go de mémoire vive, est très puissant mais pas autant que l'iPhone 15 avec son A16 et 6 Go de RAM. Le Google Pixel 8 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G, avec le Tensor G3 et le MediaTek Dimensity 7200-Ultra respectivement, offrent également des performances respectables.

Quelles configurations pour les photos, leur capacité de batterie et la connectivité ?

Pour les photos et les vidéos, l'iPhone 15 dispose d'un capteur principal de 48 mégapixels et d'un téléobjectif de 12 mégapixels, permettant des zooms optiques jusqu'à 2x. Sa stabilisation optique assure des images nettes même en mouvement.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est très polyvalent avec un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels, complété par un module ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 50 et 10 mégapixels pour des zooms optiques de 5x et 3x. Cette configuration multiple offre une flexibilité extrême dans la photographie, capable de capturer des détails fins à diverses distances.

Le Google Pixel 8 utilise un système plus simplifié mais efficace avec un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels qui sert également pour les prises de vue macro. Google est reconnu pour son traitement logiciel des images, ce qui permet souvent à ses smartphones de rivaliser avec des configurations matérielles plus complexes.

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G propose un capteur principal de 200 mégapixels similaire au Samsung, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, offrant ainsi une gamme diversifiée pour la photographie.

Pour fonctionner le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G mènent avec 5000 mAh. En revanche, l'iPhone 15 a la plus petite batterie de 3349 mAh. En termes de recharge, le Xiaomi impressionne avec une charge rapide à 120 watts, mais ne supporte pas la charge sans fil, contrairement aux autres modèles. Samsung et Google proposent des solutions intermédiaires avec respectivement 45 watts et 30 watts de charge rapide et des options de charge sans fil.

Enfin, concernant la connectivité, tous supportent la 5G, ce qui est essentiel pour une connectivité réseau rapide. Le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 8 se distinguent par le support du Wi-Fi 7, le plus récent et le plus rapide, offrant ainsi une vitesse supérieure pour le streaming et le téléchargement. Ils possèdent également la technologie NFC pour le paiement sans contact et la connectivité Bluetooth 5.3.

L'iPhone 15 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G offrent également le NFC et le Bluetooth 5.3, mais utilisent le Wi-Fi 6, légèrement moins rapide que le Wi-Fi 7. Aucun des modèles n'intègre de prise jack audio, suivant la tendance de l'industrie, mais ils sont tous compatibles eSIM et supportent deux cartes SIM.

En termes de résistance à l'eau, tous les smartphones sont certifiés IP68, assurant une bonne protection contre l'eau et la poussière. Le Samsung, le Google et le Xiaomi ont des empreintes digitales sous l'écran, tandis que l'iPhone, unique dans ce cas, n'a pas de lecteur d'empreintes digitales, s'appuyant entièrement sur la reconnaissance faciale pour la sécurité.