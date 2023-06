Samsung galaxy A13 5G : Si vous cherchez un smartphone pas cher, polyvalent et comprenant la 5G, vous êtes au bon endroit, ce smartphone est fait pour vous !

Le Samsung Galaxy A13 5G est un smartphone Samsung abordable qui ne compromet pas sur les performances. Il offre une expérience 5G sans vider votre portefeuille. La 5G vous permet de profiter d'une vitesse de connexion ultra-rapide pour télécharger des fichiers volumineux, diffuser des contenus en haute résolution et naviguer sur Internet en toute fluidité. Pouvoir retrouver sur un smartphone pas cher la compatibilité 5G est un réel avantage. De plus, ses caractéristiques sont très bonnes pour son prix. Si vous recherchez un smartphone pas cher mais performant, le Samsung Galaxy A13 5G pourrait bien être votre meilleur choix. N'hésitez plus, offrez vous le Samsung Galaxy A13 5G pour 182€ chez Rakuten !

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A13 5G

Écran : 6,5 pouces, résolution HD+ (1600 x 720 pixels)

Processeur : Mediatek Dimensity 700

RAM : 4 Go

Stockage interne : 64 Go, extensible via microSD

Appareil photo principal : Triple capteur (50 MP + 8 MP ultra grand-angle + 2 MP capteur de profondeur)

Appareil photo frontal: 8 MP

Batterie : 5 000 mAh, charge rapide 15W

Connectivité: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, prise jack 3.5 mm

Le Samsung Galaxy A13 5G à de bonnes caractéristiques. Il est équipé d'un processeur puissant qui offre des performances fluides et rapides. Que vous jouiez à des jeux, exécutiez des applications gourmandes, ce smartphone ne vous laissera pas tomber. Bien que son prix abordable, le Samsung Galaxy A3 5G est équipé d'une caméra principale polyvalente de 50MP qui vous permet de faire des photos avec une grande clarté et de bonnes couleurs. Il est également équipé d'un appareil photo ultra grand-angle qui vous permet de prendre des photos panoramiques impressionnantes. Pour finir, son écran géant HD+ 90hz, de 6,5 pouces est un super avantage par rapport à ses concurrents. Cet écran vous permettra de regarder des films, vidéos avec un bon confort visuel.

La promotion du Samsung Galaxy A13 5G chez Rakuten

Le Samsung Galaxy A13 5G n'est pas souvent en réduction due à son petit prix. C'est pourquoi pouvoir le retrouver à seulement 182€ 1 an après sa sortie est une offre à ne pas manquer ! De plus, si vous souhaitez vendre votre ancien smartphone, c'est possible sur Rakuten ! Il vous suffit de suivre les instructions sur la page du Samsung Galaxy A13 5G sur Rakuten ! En supplément, si vous faites partie du ClubR, vous pouvez bénéficier de 18,30€ de remise sur votre prochaine commande. Pour finir, le vendeur Rakuten à + de 5000 ventes et est noté 4,6/5, ce qui veut dire que le vendeur est fiable.