Google Pixel 7 Pro: Boulanger casse le prix du Google haut de gamme. Profitez de cet excellent photophone pour un prix réduit avec d'autres avantages !

Le Google Pixel 7 Pro est l'un des meilleurs photophones du marché. Actuellement, c'est Boulanger qui propose ce smartphone au prix le plus bas avec divers avantages en plus ! Ne manquez pas cette occasion.

Le Google Pixel 7 Pro est un smartphone haut de gamme sorti par Google en 2022. Il fait partie des meilleurs photophones du marché mais c'est aussi un excellent smartphone polyvalent et puissant qui possède une très bonne autonomie. Ses principaux atouts sont donc sa puissance grâce à sa puce Google Tensor 2, ses capacités photos impressionnantes et son autonomie de plusieurs jours grâce au mode "ultra économie d'énergie". Sorti au prix de 899€, il est actuellement à 769€ chez Boulanger !

Fiche technique Google Pixel 7 Pro

Écran : OLED 120hz, de 6,7 pouces avec résolution WQHD+

Le Google Pixel 7 Pro possède une très belle fiche technique. Il rivalise avec les plus grands en terme de performances et les surpasse sur l'aspect de la photo. Un excellent smartphone polyvalent qui possède une belle puissance et une grande autonomie dans un design qui ne laisse pas indifférent.

Promo Boulanger : Le Google Pixel 7 Pro profite d'un très bon prix actuellement

Sorti au prix de 899€, le Pixel 7 Pro est à 769€ aujourd'hui ! Un très bon prix complété par les avantages Boulanger : une livraison très rapide ou un retrait en magasin en 2h. Vous pouvez également payer votre smartphone en plusieurs fois, un bon avantage surtout pour un smartphone qui demande un peu d'investissement malgré cette belle réduction