Des rendus « officiels » du OnePlus Nord 3 publiés avant son lancement sur les marchés

La marque OnePlus devrait prochainement commercialiser son nouveau mobile de milieu de gamme, le OnePlus Nord 3. Plusieurs caractéristiques de l’appareil ont déjà fait l’objet de rumeurs mais maintenant, c’est son look qui fuite et dont voici tous les détails.

OnePlus propose actuellement le smartphone haut de gamme OnePlus 11 ainsi que le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, beaucoup plus abordable. Il semble que la marque soit sur le point d’officialiser un nouvel appareil. Il s’agirait du OnePlus Nord 3 qui vient succéder au OnePlus Nord 2. Nous ne savons pas encore s’il sera proposé sur l’ensemble des marchés mondiaux ou seulement destiné à toucher quelques pays dont la Chine, très probablement. En attendant une prise de parole officielle de la marque sur ce sujet, des visuels viennent d’être publié par le site Winfuture qui n’en est pas à son premier dévoilement de smartphone avant sa présentation officielle.

Des images de très haute qualité de ce qui semble être le OnePlus Nord 3

Sur les images publiées par le site, on peut voir des rendus extrêmement qualitatifs faisant penser à des images officielles réalisées par la marque et qui auraient fuitées. On peut voir que le mobile serait proposé en deux coloris : vert ou noir. Il aurait des profils plutôt plats avec des coins arrondis. Il disposerait d’un bouton de mise en veille sur le côté droit où on pourrait également trouver le fameux bouton poussoir Slider Alert permettant de mettre en sourdine le mobile d’un seul geste, marque de fabrique de OnePlus.

Le profil opposé accueillerait le double bouton servant à gérer le volume. Sur le profil supérieur, il y aurait un microphone ainsi qu’un émetteur infrarouge ce qui permettrait de le transformer en une télécommande universelle, via une application idoine.

Au dos, on peut voir sur les photos publiées deux cercles qui intègrent les trois capteurs photo. Le module principal serait inscrit dans le cercle le plus haut tandis que les deux autres seraient à l’intérieur du deuxième cercle. Le design de la partie arrière ressemble beaucoup à celle du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G. En face de chaque cercle, au dos du OnePlus Nord 3, il semble y avoir un flash.

Enfin, à l’avant, l’écran est percé pour laisser de la place au capteur photo frontal.

Quelle fiche technique pour le OnePlus Nord 3 ?

Techniquement, le OnePlus Nord 3 devrait s’appuyer sur la présence d’un processeur MediaTek Dimensity 9000 et proposé en plusieurs configurations pour la mémoire vive et l’espace de stockage. Son écran serait une dalle AMOLED de 6,5 pouces rafraîchie à 120 Hz et l’appareil serait alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 80 watts. La partie photo serait identique au OnePlus Nord 2, c’est-à-dire une configuration 50+8+2 mégapixels.

Reste donc à savoir quand et où ce nouveau mobile sera officialisé par la marque et à quel prix.