La prochaine gamme de smartphones Honor 90 annoncée le 6 juillet à Paris

Share Your Vibe, c’est le thème de la présentation Honor qui aura lieu à Paris, au Pavillon Gabriel, plus précisément. Ce sera l’occasion pour la marque chinoise de présenter sa dernière gamme de smartphones. Il s’agit de la série des Honor 90. Le mois dernier, l’entreprise a présenté deux smartphones milieu de gamme , les Honor 90 et 90 Pro. Cependant, ces appareils ne sont disponibles qu’en Chine pour le moment, mais conquérir le monde avec des téléphones qui ne sont disponibles que dans un seul pays, aussi grand soit-il, c’est impossible. C’est pour cette raison que Honor apportera au moins un de ces téléphones dans plusieurs pays dès le mois prochain. La quête de la marque Honor pour se hisser parmi les leaders de l’industrie des smartphones n’est pas sans difficulté. La société doit surmonter de nombreux obstacles sur la route qui la sépare de son objectif ambitieux. Néanmoins, chaque lancement de produit est une occasion de progresser.

Quelles caractéristiques pour le Honor 90 ?

Le Honor 90 est un smartphone de milieu de gamme. Il est doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ce qui lui permet d’offrir des performances intéressantes. Avec au moins 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, ce téléphone dispose d’une capacité de stockage généreuse pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il est équipé d’un écran de 6,7 pouces embarquant la technologie OLED qui offre des couleurs vives et des contrastes éclatants. La définition est de 1200x2664 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Pour les photos, à l'arrière, il est équipé d’une configuration à triple caméra, comprenant des capteurs de 200+12+2 mégapixels, permettant aux utilisateurs de capturer des images détaillées et nettes. À l’avant, le téléphone est équipé d’un appareil photo selfie 50 mégapixels, pour des autoportraits de haute qualité.

L’autonomie est un facteur essentiel pour de nombreux utilisateurs de smartphones, et Honor a pris cela en compte en intégrant une batterie de 5 000 mAh dans le Honor 90. Cette batterie de grande capacité offre une excellente durée de vie et peut être rechargée rapidement grâce à la prise en charge d’une charge rapide de 66 W.