Xiaomi 12T Pro : Ce vendeur français vous fait profiter d'un code promo et d'une belle réduction sur ce haut de gamme !

Le Xiaomi 12T Pro est un smartphone haut de gamme misant tout sur sa puissance et ses innovations, sorti en fin d'année 2022 qui devient un très bon plan actuellement. En effet, ce smartphone Xiaomi devient un très bon plan actuellement grâce à une forte réduction proposée par un marchand français sur Rakuten. Pourquoi est-ce un bon plan ? Tout d'abord, le 12T Pro est un très bon smartphone possédant de très bons composants : un écran haut de gamme fluide et lumineux, une puce 5G ultra performante, un équipement photo inédit pour un smartphone à sa sortie et l'HyperCharge 120W. Bref, ce smartphone a tout pour concurrencer les meilleurs smartphones Samsung et Apple, c'est un "Flagship Killer" par excellence. Sorti au prix de 799€, soit un prix de départ bien plus intéressant que les derniers iPhones ou Samsung Galaxy S23 ou S22, il est actuellement à moins de 600€ chez Rakuten. De plus, profitez de 15€ de réduction grâce au code MIE15499.

Fiche technique du Xiaomi 12T Pro : Flagship Killer

Écran : Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+

: Écran AMOLED de 6,67 pouces, résolution Quad HD+ Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 Go / 12 Go

: 8 Go / 12 Go Stockage : 256 Go

: 256 Go Caméra principale : Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP)

: Triple ou quadruple capteur, avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra-grand-angle (8MP) , un macro (2MP) Caméra frontale : 20 mégapixels

: 20 mégapixels Batterie : 5000mAh avec Hypercharge 120W, charge sans fil et charge sans fil inversée

Pour un smartphone à moins de 800€ c'était déjà un très bon rapport qualité-prix qui possède de vrais arguments pour concurrencer les meilleurs smartphones de 2022. Un appareil photo 200 MP ce qui était du jamais-vu à l'époque, Samsung l'a ensuite utilisé pour son S23 Ultra. L'HyperCharge 120W qui permet de recharger complètement le smartphone en 19 minutes seulement. Il possédait la meilleure puce de Snapdragon, la 8+ Gen 1, qui vient tout juste d'être remplacée par la 8 Gen 2. Bref, un équipement à la pointe de la technologie actuelle et pourtant, il est maintenant disponible pour moins de 600€ !

Promo Xiaomi 12T Pro : Ce marchand français vous fait profiter d'un code promo et de 24% de réduction !

Le vendeur MiEcologie chez Rakuten propose le Xiaomi 12T Pro à seulement 599,98€ au lieu de 799€, une belle promotion vous permettant d'économiser 200€. Mais ce n'est pas tout ! Pour 499€ dépensés sur la boutique MiEcologie, profitez de 15€ de réduction grâce au code MIE15499, l'achat du Xiaomi 12T pro rempli ces conditions, c'est 15€ de réduction supplémentaire en bonus. Ah, vous en voulez davantage ? Si vous êtes inscrit au Club R, c'est 30€ offerts en bon d'achat en plus ! Une excellente offre, pour un smartphone bien plus puissant qu'un Galaxy S22 ou un iPhone 13/14. Foncez, cette offre est a durée limitée !