iPhone 12 Pro : Une expérience premium à un prix désormais plus abordable ! Ce smartphone haut de gamme est encore d'actualité !

L'iPhone 12 Pro est un smartphone faisant partie de la gamme Pro de chez Apple. Cette gamme est réputée pour sa qualité supérieure en termes de composants, qualité de fabrication, design, etc. C'est actuellement la catégorie la plus haut de gamme de la marque de la pomme. L'iPhone 12 Pro est donc très performant, fait de bonnes photos, a un écran de très bonnes qualité, a une bonne autonomie. Tout ce qu'on demande un à smartphone haut de gamme. C'est pourquoi, dépêchez-vous, venez profitez de l'iPhone 12 Pro à seulement 599€ sur Rue du Commerce !

Les principales caractéristiques de l'iPhone 12 Pro

Écran : Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, résolution de 2532 x 1170 pixels

Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, résolution de 2532 x 1170 pixels Processeur : Puce A14 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération

Puce A14 Bionic avec Neural Engine de nouvelle génération Stockage : Options de 128 Go, 256 Go, ou 512 Go de stockage interne

Options de 128 Go, 256 Go, ou 512 Go de stockage interne Caméra arrière : Système de triple caméra de 12 MP (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif), Night mode, Deep Fusion, et Apple ProRAW

Système de triple caméra de 12 MP (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif), Night mode, Deep Fusion, et Apple ProRAW Caméra avant : Caméra TrueDepth de 12 MP, mode nuit, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision HDR

Caméra TrueDepth de 12 MP, mode nuit, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision HDR Batterie : 2775 mAh charge rapide, chargement sans fil MagSafe et Qi

Les caractéristiques de l'iPhone 12 Pro sont correctes mais pas impressionnantes. Ce qui fait la force des iPhones, c'est l'optimisation. Grâce à celle-ci les iPhones peuvent être aussi puissant que leur concurrent. Dans le cœur de l'iPhone 12 Pro se trouve la puce A14 Bionic d'Apple. Elle permet une utilisation fluide et réactive même pour les applications les plus gourmandes. De plus, l'iPhone 12 Pro est équipé d'un système de triple caméra de 12 MP (ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif) qui offre des capacités de photographie et de vidéographie exceptionnelles. L'écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces de l'iPhone 12 Pro offre une résolution de 2532 x 1170 pixels pour une clarté et des couleurs éblouissantes. Que vous regardiez des films, jouiez à des jeux ou naviguiez simplement sur Internet, l'écran de l'iPhone 12 Pro offre une expérience visuelle de premier ordre. Pour finir l'autonomie de l'iPhone 12 Pro est bonne. Bien que sa batterie ne soit que de 2775 mAh. Il possède également la charge rapide.

La promotion de l'iPhone 12 Pro sur Rue du Commerce

L'iPhone 12 Pro est rarement en promotion ( comme tout les iPhones ). C'est pourquoi, pouvoir le retrouver à moins de 600€ sur Rue du Commerce est une offre à ne pas manquer ! De plus sur Rue du Commerce, vous pouvez payer en 3x et la livraison est offerte !