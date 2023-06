Le prochain smartphone Vivo X100 Pro+ serait doté d’un téléobjectif de 200 mégapixels

La marque Vivo propose une gamme complète de smartphones et pourrait prochainement annoncer l’arrivée sur certains marchés d’un nouveau modèle haut de gamme, le Vivo X100. Il arriverait avec d’autres déclinaisons dont le Vivo X100 Pro et la version ultime le Vivo X100 Pro+. Ces derniers viendraient succéder au Vivo X90 Pro et au Vivo X90 Pro+ (malheureusement pas disponible en France). Comme beaucoup, sinon la totalité des fabricants de mobiles, Vivo s’efforce de proposer des configurations photo et des technologies de pointe pour permettre aux utilisateurs de faire des photos de plus en plus qualitatives.

Actuellement, le smartphone Vivo X90 Pro embarque un capteur de 1 pouce, Sony IMX989 de 50 mégapixels associé à un capteur de 12 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un capteur de 50 mégapixels. La version Pro+ est légèrement plus aboutie.

Selon le très bien renseigné @UniverseIce, il semblerait que le prochain flagship de la marque chinoise profite d’un téléobjectif de 200 mégapixels. Cela signifierait qu’il serait capable d’offrir une plage de zoom de 1x jusqu’à 100x, ce qui lui permettrait de prendre une sérieuse avance sur la concurrence.

Les autres caractéristiques techniques attendues

Toujours d’après la même source, le Vivo X100 Pro+ serait équipé d’un capteur principal identique aux X90 Pro et X90 Pro+, soit un module de 1 pouce, Sony IMX989 de 50 mégapixels. Sinon, certaines personnes pensent qu’il serait doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 12 Go de mémoire vive et qu’il embarquerait un écran AMOLED de 6, 81 pouces capable d’avoir une fréquence de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il profiterait d’une batterie d’une capacité de 5100 mAh.

Il se pourrait que l’appareil soit officiellement présenté en tout début d’année prochaine. D’ici là, il est possible que des détails se confirment.