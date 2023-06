Xiaomi Redmi Note 11s (128Go) : Ce smartphone abordable voit son prix chuter avant les soldes, mais attention, ça part vite !

Sorti en Décembre 2021, le Xiaomi Redmi Note 11s est une déclinaison plus performante du Xiaomi Redmi Note 11. Il s'agit d'un smartphone abordable mais performant et polyvalent grâce à une très belle fiche technique. Pour un smartphone positionné en entrée de gamme il profite d'un grand écran de 6,5 pouces Full HD+, un triple capteur photo arrière très performant et une puce 4G assez puissante. Son autonomie est également un bon point fort grâce à sa batterie de 5000 mAh. Récemment au prix de 220€ chez Amazon, la version 128Go de stockage interne et 6Go de RAM est actuellement à 178€ chez Amazon pour une durée limitée. Attention, il n'en reste que 8 !

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 11s

Écran : 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz

: 6.47 pouces, AMOLED, Full HD+ (2400 x 1080 pixels), 90 Hz Processeur : MediaTek Helio Dimensity G96

: MediaTek Helio RAM : 6 Go / 8 Go

: 6 Go / 8 Go Stockage : 64 Go / 128 Go, extensible via microSD

: 64 Go / 128 Go, extensible via microSD Caméra arrière : Quadruple capteur 108 MP, (principal) 8 MP, (ultra grand-angle) 2 MP, (macro) 2 MP, (profondeur)

: Quadruple capteur Caméra avant : 16 MP, f/2.5

: 16 MP, f/2.5 Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 33 W

Une fiche technique impressionnante pour un smartphone à moins de 200€ ! Ce smartphone Xiaomi possède l'énorme avantage d'avoir un capteur 108 MP, chose très rare pour un smartphone aussi abordable ! Son grand écran est de très bonne qualité également, il est plutôt puissant avec sa puce Dimensity G96 mais limitée 4G. Sa batterie de 5000 mAh lui permet de tenir aisément plus d'une journée.

Promo Xiaomi Redmi Note 11s: Amazon propose la meilleure version à un prix très convenable

Le Xiaomi Redmi Note 11s en version 128Go + 6Go de RAM est actuellement à 178€ contre 220€ dernièrement, c'est 100€ de moins que son prix de sortie en décembre 2021. Pour un smartphone d'entrée de gamme c'est une très bonne réduction ! Profitez-en vite, il reste très peu d'exemplaire sur Amazon !