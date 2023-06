Durée limitée : nous avons trouvé un forfait illimité 100 Go qui atomise les prix avec Cdiscount Mobile !

Si vous recherchez un forfait vraiment pas cher avec un max de data et une qualité de service irréprochable, nous avons trouvé ce qu’il vous faut avec ce super forfait mobile pas cher et sans engagement. Nous vous disons tout sur lui et la façon d’en profiter !

Une promotion exceptionnelle chez Cdiscount Mobile pour ce forfait illimité disponible jusqu'au 27 juin !

Habituellement affiché à 9,99 €, cet opérateur MVNO a récemment baissé le prix de son forfait sans engagement offrant 100 Go, rendant ainsi cette formule accessible pour tous. Pour en bénéficier, il vous suffit d'être membre de Cdiscount à volonté, un programme de fidélité proposé par la marque pour 29 € par an. Celui-ci offre de nombreux avantages, notamment des réductions régulières sur les produits Cdiscount tout au long de l'année, entre 5 et 15 €. En plus de cette promotion, la carte SIM habituellement vendue à 10 € est actuellement proposée à seulement 1 €. Rejoindre ce programme de fidélité est donc rentable, car vous économisez 9 € sur la carte SIM, en plus des réductions futures sur les articles et vous gagnez également 1 € chaque mois avec le tarif promotionnel de ce forfait proposé à 8,99 € par mois.

Ce forfait sans engagement offre de nombreuses possibilités

Pour seulement 8,99 € par mois, vous disposez d'un forfait pas cher 100 Go de données mobiles à utiliser en France métropolitaine. Si vous partez en vacances, que ce soit dans les départements d'Outre-mMer ou en Europe, vous bénéficiez également de 9 Go dans 30 destinations, comprenant 27 pays de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et 8 destinations en outre-mer ! Avec une telle quantité de données, vous pouvez utiliser une application de messagerie pour communiquer avec vos amis sans épuiser votre forfait depuis l’étranger. D’ailleurs, côté communication, cette formule vous permet d'appeler, d'envoyer des SMS et MMS en illimité vers la France lorsque vous y êtes, ainsi que depuis l'UE et les DOM. Un forfait excellent à ne pas rater pour 8,99 € tout les mois.

Profiter de l'offre !