Nous avons trouvé les forfaits mobiles sans engagement les moins chers du marché de 5 à 30 Go dès 3,99 € par mois !

20 Go sans engagement au meilleur prix avec ce forfait illimité

Actuellement, il vous est possible de trouver un forfait pas cher offrant 20 Go de données mobiles pour la métropole chez Auchan Télécom. Avec cette formule, vous pouvez également profiter de 8 Go en 4G lorsque vous êtes dans les DOM ou à l’International en UE. Avec des appels, SMS et MMS illimités, il s’agit d’une offre solide à seulement 5,99 € !

5Go pour un forfait pas cher avec Auchan Telecom

Pour ceux qui ont davantage envie d’orienter leur forfait sans engagement vers la communication, Auchan Telecom propose une formule 5 Go. Un volume de données parfait pour vous ou vos enfants. Avec 5 Go en France, incluant les DOM, mais aussi au sein de l’Union européenne, vous accédez également à des appels, SMS et MMS illimités ! Le tout pour seulement 3,99 € chaque mois.

30 Go pour ce forfait sans engagement

Au contraire, si vous souhaitez davantage de gigas en restant sur un forfait sans engagement, Auchan Telecom propose jusqu’à 30 Go. Cette formule vous permet d’utiliser 30 Go de données mobiles en France et 8 Go en 4G lorsque vous êtes dans les DOM et en UE. Et en plus, vos appels, SMS et MMS sont aussi illimités, comme pour l’ensemble de leurs forfaits. Affichant un tarif de 6,99 €, c’est une très bonne affaire.

Un forfait 10 Go pour un entre-deux au meilleur prix !

Si vous souhaitez un peu plus que 5 Go, mais que vous n'utilisez jamais 20 Go, alors 10 gigas de données mobiles semble un bon compromis pour réaliser des économies. Et ça tombe bien, car Auchan Télécom a un tel forfait. Pour 4,99 €, vous pourrez profiter de 10 Go en France et 6 Go en 4G lorsque vous êtes en UE et dans les DOM, avec en plus des appels, SMS et MMS illimités ! Un compromis qui ne fait pas de concession.