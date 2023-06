Dernière chance pour profiter d'un mini forfait mobile jusqu'à 10Go sur le réseau Orange ou SFR à moins de 5€

Le mini de YouPrice : Un forfait pas cher sur le réseau Orange ou SFR

Vous cherchez un abonnement mobile à petit prix ? Optez pour le mini forfait mobile de YouPrice à moins de 5€. Avec cette offre de téléphone, vous disposez de 5 à 10Go de données internet chaque mois, en fonction de vos besoins. Que vous naviguiez sur le réseau Orange ou SFR, vous bénéficiez d'une connexion rapide et fiable. En plus de l'Internet mobile, Le mini de YouPrice comprend des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Vous pouvez rester en contact avec vos proches sans vous soucier des limites. Mieux encore, lorsque vous voyagez dans l'Union européenne ou les départements d'outre-mer, vous bénéficiez de 5Go de données mobiles, ainsi que des appels et SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine.

Il est important de noter que certaines restrictions s'appliquent à l'offre Le mini de YouPrice. Au-delà de 200 correspondants différents par mois, des frais supplémentaires s'appliquent pour les appels et les SMS. De plus, les appels, SMS et MMS vers l'international, les DOM et l'UE ne sont pas inclus dans cet abonnement.

Si vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, YouPrice propose différentes options gratuites et payantes. Par exemple, vous pouvez activer les appels et SMS via le Wi-Fi (VoWIFI) ou bénéficier de la messagerie vocale visuelle sur iPhone. Pour les besoins plus spécifiques, il existe également des options payantes telles que l'ajout de 200 correspondants supplémentaires pour vos appels et SMS/MMS.

Trois autres forfaits flexibles en promo de YouPrice avec davantage de data

Si Le mini de YouPrice ne correspond pas entièrement à vos besoins, ne vous inquiétez pas. YouPrice propose trois autres abonnements flexibles pour ceux qui souhaitent davantage de données internet. Optez pour Le one, le First ou l'optimal, avec des volumes de données allant de 44 à 180Go, à partir de 7.99€ par mois. Ces trois forfaits mobiles fonctionnent également au choix sur le réseau Orange ou SFR. Vous pourrez quel que soit l'abonnement choisi, bénéficier des appels, SMS et MMS en illimité aussi bien en France que depuis l'UE et DOM.