Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus : Il est à 319€ avec ce code promo valable seulement aujourd'hui, 180€ d'économies pour les soldes !

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus bénéficie d'un prix incroyable aujourd'hui seulement. Grâce au code promo Rakuten couplé à une très forte réduction, ce smartphone atteint son prix le plus bas depuis sa récente sortie.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est un smartphone milieu de gamme sorti par Xiaomi récemment. Ce smartphone possède toutes les qualités d'un bon téléphone pour un prix très contenu surtout avec cette promotion. Son grand écran le rend très agréable pour regarder des séries, il est puissant, dispose de bonnes capacités en photographie grâce à un capteur 200 mégapixels. Son autonomie est également confortable, il tiendra plus d'une journée sans problème. Un rapport qualité-prix excellent grâce à une très belle promotion de Rakuten qui passe son prix de 499€ à seulement 319€ aujourd'hui grâce au code promo RAKUTEN30 qui vous permet d'économiser 30€ pour 299€ d'achat. De plus avec le Club R, vous pouvez toucher 35€ en bon d'achat en plus ! Foncez sur cette offre qui ne dure que jusqu'à mercredi soir !

Caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

: AMOLED de 6,67 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz Processeur : Chipset MediaTek Dimensity 1080

: Chipset MediaTek Dimensity 1080 RAM : 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles

: 8 ou 12Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne non extensibles

: 256 Go de stockage interne non extensibles Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avan t : Capteur frontal 16 mégapixels

t : Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh compatible charge 120 watts

Pour 499€ c'était très bien, pour 319€ c'est tout simplement impressionnant. Le Redmi Note 12 Pro Plus possède un écran digne d'un haut de gamme avec un taux de rafraichissement à 120hz en Full HD+, parfait pour le gaming ou le streaming. Sa puce est puissante et accompagnée de 8Go de RAM, pas de risque de lags même sur certains jeux 3D gourmands. Il est compatible 5G et Wifi 6 également. Mais c'est son capteur 200 MP qui impressionne le plus, surtout pour ce prix réduit. Vous l'aurez compris, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus a tout pour plaire, même son prix !

Soldes Xiaomi : Le Redmi Note 12 Pro Plus tombe à son prix le plus bas

Sorti au prix de 499€ le Redmi Note 12 Pro Plus est la configuration la plus musclée (à l'heure actuelle) de la série 12 des Redmi Note. Cette gamme est réputé pour être d'excellent rapport qualité-prix et c'est encore plus le cas cette année ! Voir un smartphone si performant à un prix si bas, c'est tout simplement impressionnant ! N'hésitez pas si vous recherchez un smartphone pour un budget restreint, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus comblera vos attentes !

Comment profiter de cette offre sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus ?

Aucune condition n'est requise ! Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus est affiché à 349€ chez Rakuten et avec le code promo RAKUTEN30 vous économisez 30€ sur le prix d'achat. Si vous êtes inscrit au Club R, c'est 35€ de plus en bon d'achat à dépenser après l'achat de votre Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Une excellente promotion qui n'est disponible qu'aujourd'hui !