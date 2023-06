Soldes Samsung Galaxy S22 : Grâce à 15% de réduction chez Amazon, il passe à 529€ ! Attention, il ne reste que 10 exemplaires !

Le Samsung Galaxy S22 est un smartphone haut de gamme de Samsung sorti en 2022 qui représentait le meilleur du savoir-faire de Samsung l'année dernière. L'ancien flagship de Samsung possède une excellente fiche technique à la hauteur des attentes que l'on avait de lui. Son bon écran et sa polyvalence sont ses principales forces mais c'est surtout un smartphone design et équilibré qui conviendra à tous et toutes. Sorti au prix de 859€, le S22 est une belle réussite de Samsung. Aujourd'hui, son prix est bien plus acceptable ! Amazon profite des soldes pour passer son prix à 529€ tandis que tout le monde se rue sur le Samsung Galaxy S23, sauf que la bonne affaire se trouve bien ici avec cette énorme réduction sur le modèle précédent !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S22

Écran : Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels

: Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces avec résolution 2340 x 1080 pixels Processeur : Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1

: Processeur Samsung Exynos 2200 ou Snapdragon 8 Gen1 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Stockage : 128 Go, 256 Go

: 128 Go, 256 Go Appareil photo : Configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité.

: Configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un capteur téléobjectif de 10 MP. Caméra frontale de 10 MP pour des selfies de qualité. Batterie : Batterie de 3700 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W et de la charge sans fil 15W

Nous avons parlé du S23 juste avant donc comparons un peu les deux derniers flagships de Samsung. Le S22 et S23 possèdent presque le même écran, celui du S23 est plus résistant aux chutes mais offre la même définition, le même taux de rafraichissement et la même taille que celui du S22. Le processeur du S23 est légèrement plus puissant. Les capteurs photos des 2 smartphones sont presque identiques et le S23 possède une batterie un peu plus grosse (3900 contre 3700 mAh). Mais surtout, le S23 est environ 250-300€ plus cher que le S22 actuellement. Le Samsung Galaxy S22 constitue une très bonne opportunité pour vous offrir un smartphone haut de gamme et performant à un prix très réduit actuellement !

Soldes Samsung Galaxy S22 : Amazon casse son prix, mais il va falloir être réactif !

Actuellement, le Samsung Galaxy S22 est à seulement 529€ chez Amazon, mais il reste très peu de stock à l'heure où j'écris ces lignes. Si ce smartphone vous intéresse, n'hésitez pas trop longtemps afin de ne pas passer à côté de cette belle opportunité !