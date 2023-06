Les bons plans Free pour les soldes d'été 2023 : trois forfaits mobile pas chers dès 4,99 € !

Ce sont les soldes d'été depuis hier et déjà, nous sommes à la recherche des meilleurs plans pour profiter à prix réduits des offres les plus intéressantes ! Actuellement, Free propose 3 forfaits allant de 5 Go à 210 gigas, avec des prix très attractifs. Nous vous disons tout sur ces supers offres de Free Mobile.

Un forfait pas cher 5Go boosté

Parmi les forfaits de Free, on peut trouver en ce moment un forfait pas cher très original. Celui-ci est à l’origine un forfait qui vous offre 2 heures d'appels et 50 Mo de données mobiles, ainsi que des SMS et MMS illimités. Cependant, avec l’option booster, vous pouvez faire de cette formule un forfait sans engagement avec 5 Go de data en métropole, ainsi que des appels, SMS et MMS illimités vers la métropole, depuis la France, incluant les DOM et l’Union européenne. Pour en profiter, cela ne coûte que 4,99 € chaque mois, voire 2,99 €, c’est-à-dire le prix de l'option Booster uniquement, si vous êtes abonné à une Freebox !

Une série Free spéciale avec 110 Go

Actuellement, il vous est possible de profiter d’une offre spéciale de Free vous proposant d'accéder pendant un an à un forfait pas cher avec 110 Go de couverture web en métropole, ainsi que 18 Go en 4G lorsque vous êtes en Union européenne et dans les DOM. Avec cette formule, vous pouvez également appeler, et envoyer des SMS et MMS en illimités vers la France. Cela fonctionne également depuis l’UE et les DOM. La particularité de cette offre est qu'elle ne coûte que 12,99 € par mois sans engagement, mais au bout d’un an, elle mute automatiquement en l’offre Free 5G avec 210 Go à 19,99 € par mois.

Un Forfait Free 5G pour un max de data !

Le forfait le plus complet de Free est sans aucun doute cette offre qui propose un forfait 5G avec une enveloppe web très conséquente de 210 Go en France ainsi que 25 Go à l’étranger, dans plus de 70 pays et destinations, Europe, Canada, USA, Afrique du sud, DOM, etc. Cette formule très riche vous permet aussi d’accéder à des appels, SMS et MMS illimités pour communiquer vers la France métropolitaine, comme les offres précédentes. Son prix est de 19,99 € par mois, un tarif attractif pour autant de possibilités, mais en plus, pour les abonnés à la très intéressante Freebox Pop, l’une des BOX Fibre de Free, l’offre ne coûte plus que 9,99 € ! Et encore plus, vos gigas deviennent tout simplement illimités.