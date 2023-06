Asus lance son smartphone compact, le Zenfone 10, encore plus performant

Asus propose le smartphone gaming ROG Phone 7 et renouvelle maintenant son offre pour le segment du haut de gamme avec l’arrivée sur le marché du Zenfone 10. Il est appelé à remplacer le très bon Zenfone 9 dans un format tout aussi compact. D’ailleurs, ses dimensions sont identiques sauf pour l’épaisseur puisque le nouveau modèle propose un profil de 9,4 mm contre 9,1 mm pour le précédent. Le Zenfone 10 fait 172 grammes contre 169 grammes avant. Niveau design, le nouveau modèle reprend celui de son prédécesseur, sans grande originalité. Il est décliné en noir, bleu, vert, blanc ou rouge.

De meilleures performances par rapport au précédent

Pour fonctionner, le Zenfone 10 est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 ou 16 Go de mémoire vive. La version avec 8 Go propose 128 ou 256 Go d’espace de stockage alors que la configuration embarquant 16 Go est disponible avec 512 Go de mémoire interne, non extensible.

Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 4300 mAh supportant la charge à 30 seulement en filaire et 15 watts sans fil. Il n’y a pas de charge inversée. Pour les photos, le smartphone est équipé d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels que l’on trouve sur différents smartphones dont son prédécesseur. Il profite d’un stabilisateur optique sur 6 axes lui garantissant une parfaite stabilisation. Il est accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. À l’avant, on trouve une caméra RGBW de 32 mégapixels prometteuse d’une grande captation de lumière et une fidélité des couleurs.

Un écran pour jouer et une partie multimédia avancée

L’écran du Zenfone 10 fait 5,9 pouces, comme son prédécesseur, sur une dalle AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels et une compatibilité HDR10+. Asus annonce une luminosité maximale de 1100 cd/m². Il est protégé avec la technologie Corning Gorilla Glass Victus. Il bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Pour l’audio, on peut compter sur un calibrage Dirac avec une prise audio jack pour brancher un casque, ce qui en fait l’un des très rares smartphones, sinon le seul à proposer une telle connectique. Le mobile est compatible avec les formats aptX Adaptive et aptx HD. Il propose un son stéréo depuis ses deux haut-parleurs. Le mobile est 5G, Wi-Fi 6E avec la possibilité de passer au Wi-Fi 7 via une mise à jour. Il y a un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton de mise en veille et on peut compter sur une totale étanchéité, le Zenfone 10 étant certifié IP68. L’appareil fonctionne sous Android 13 avec 2 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Le nouveau smartphone Asus Zenfone 10 8+128 Go sera proposé à 799 € en noir à partir de la mi-août. Il faut compter sur un prix de 849 € pour le modèle Asus Zenfone 10 8+256 Go disponible dans les 5 coloris à partir de début août et sur 929 € pour la version Asus Zenfone 10 16+512 Go en noir ou vert à partir de début août.